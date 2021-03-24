杜汶澤諷林鍾一戰為小丑打交　鍾培生不忿反擊：香港人好易滿足

撰文： 葉詩 最後更新日期： 2021-03-24 16:50

鍾培生與林作月初於鍾氏家族淺水灣豪宅舉行記招後，便各自為「林鍾一戰」備戰，全城熱切期待口水戰真正打上擂台時，鍾培生已落實9月18日假九龍灣Star Hall決戰林作，據悉當日預計可安排1800名觀眾入場欣賞，票價由1200元至3萬元。其後杜汶澤在個人社交媒體分享相關新聞，並寫道：「有多餘錢，你會去睇有誠意嘅《一秒拳王》，定還是小丑打交？三萬蚊？過夜呀？你估你係雞呀？」

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鍾培生隨即不忿地寫千字文回覆杜汶澤指感謝對方關注：「唔係小丑打交，係慈善企業家打小丑，另外場地座位價錢表一律未安排，同埋所有嘅收益都會放入Derek.Love 善學同微笑行動，活動亦都會係不計成本去製作同宣傳，絕對唔會收咗人錢，Server hang機，有人俾人呃錢買飛等等問題出現。」鍾培生列舉一系列數據諷杜汶澤所設立的OTT平台《喱騷》做唔住：「因為佢個show成功，有好多friend叫佢：『我哋一齊搞個平台啦，TVB無㗎啦！』咁佢Ego大就去試，戇XX輸X死佢呀。」

及後，鍾培生似乎條氣仲未順，又貼出自己包場看《一秒拳王》的截圖證自己力撐港產片：「出個Post就叫最好有誠意支持港產片，香港人真係好容易滿足，支持一秒拳王，支持本地製作團隊。」

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