張柏芝生日見面會學生打扮零違和感　送粉絲46份暑期往返香港機票

張柏芝昨日在江蘇崑山舉行了一場充滿溫暖、感動和驚喜的生日見面會。當日生日會的主角張柏芝如約而至，在象徵著愛與傾心的粉色海洋里，她與從全國各地跨越千里趕來的粉絲們，共赴這場歲月不敗、雙向陪伴的美好之約。整場見面會愛意滿溢。張柏芝感恩粉絲這二十多年來的陪伴，她表示：「我的生命是父母給予的，我十分感激他們。同時，我也非常感謝你們，我人生中最珍貴的收穫就是——你們的每一秒都與我生活在同一時空，這份緣分很特殊，我格外珍惜。這麼多年來，你們為我背負了太多的眼淚和委屈，我的勇氣一直都是你們給予的。」

張柏芝生日見面會。

儘管見面會是下午才開始，但許多粉絲早早便來到現場等候。他們在張柏芝的立體生日立牌前拍照、拍視頻留念，空氣中瀰漫著愛的氣息。現場滾動播放的視頻，緩緩講述著張柏芝二十餘年耀眼的人生軌跡：從1997年憑借《任何天氣》風靡樂壇的青春少女，到締造白金唱片佳績的實力歌手；從《星願》《忘不了》里令人難忘的銀幕形象，到榮膺金像獎影後的實力派演員。時光賦予她從容，歲月沈澱她溫柔，歷經千帆，她依舊純粹動人、光芒不減。

張柏芝與粉絲合照。

在粉絲們熱烈的歡呼與尖叫中，身著白色學生裝造型的張柏芝走上舞台。那一刻，那個被無數觀眾銘記並喜愛的「柳飄飄」又回來了。得知粉絲們從香港、北京等地趕來，柏芝十分感動：「今年我46歲了，46歲之後我才真正進入人生最舒適的時刻。你們是我人生的一部分，所以今年的生日我一定要和你們一起過。我知道這一天你們期待已久，感謝你們的陪伴，因為有你們，我的每一步才走得更穩。我今年的生日願望，就是希望大家都身體健康、平安。」

張柏芝好靚。

當天的生日會上，粉絲們有備而來，為柏芝準備了專屬驚喜。他們統一cosplay成電影《鬼馬狂想曲》裡的哈米波波，並為柏芝演唱了她自出道以來的經典歌曲：《目的地》《任何天氣》《不一樣的我》《星語心願》《忘不了》...... 在粉絲們的表演過程中，柏芝一直舉著相機拍攝，並全程跟唱。從《任何天氣》的青春旋律，到樂壇創下的不朽紀錄；從維港海風裡的少女身影，到銀幕上深入人心的經典角色，每一段畫面、每一句歌詞，都串聯起她的成長，也刻滿粉絲的青春記憶。這一刻，熱愛與感動在空氣中瀰漫。

張柏芝好靚。

粉絲們表演結束後，特別訂制的摩天輪造型生日蛋糕和巨型鮮花被緩緩推出。許願之後，全場粉絲為柏芝唱起了生日歌，暖意與愛意愈發濃烈。柏芝動容地回應大家：「很多粉絲在我還沒結婚、沒生小孩的時候就一直陪著我，你們每個人結婚、生小孩的時候，我都知道，也記在了心裡。我也是母親，我的兒子們從出生到長大，我只希望他們每一秒都能享受快樂，即便長大成人，也希望他們永遠保持開心。人生就是一場體驗，要玩得盡興，保持童心，所以我也希望你們能一直保持童心，也希望你們的孩子們能永遠快樂。」看到巨型花束，柏芝說：「現場的花你們都帶走吧，送給你們的爸爸媽媽，送給你們愛的人，這也是我對他們的祝福。」

張柏芝與粉絲合照。

愛意向來是雙向奔赴的，張柏芝也為粉絲準備了滿滿的心意。除了為每位到場粉絲精心準備的貼心伴手禮和一台雅迪電動車外，她還當場為粉絲送上46份暑期往返香港的機票，邀請粉絲帶家人暢遊香港迪士尼。對於這份超大的禮物，柏芝驕傲地坦言：「有你們，我感到很驕傲。我希望你們和家人玩得開心，並且把這份快樂延續下去。我也會為了你們讓自己變得更好，因為我知道，我好了，你們也一定會更開心。」

張柏芝好青春。

整場生日會熱烈而溫馨。張柏芝用始終不變的真誠與熱情，治癒了無數人的青春；粉絲用跨越歲月的執著，溫暖了她的歲歲年年。歲月不敗美人，熱愛不負真心。二十餘年時光流轉，她依舊是那個眼裡有光、心中有愛、溫柔閃耀的張柏芝，也正是因為她的愛與真誠，才讓如此多的人願意一直守候在她身邊。

張柏芝收到好多禮物。