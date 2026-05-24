陳展鵬7歲女兒心圓夢做老師　單文柔見AI生成20年後全家福眼濕濕

由麥明詩、Patrick Sir（林溥來）主持的綜藝真人騷《AI時代，未來實習生》，昨（23日）播出最後一集，壓軸的「星級家庭」是陳展鵬和囡囡陳諾瑤（Quinta／小豬比）。現年7歲的小豬比，「我的志願」是幼稚園老師，在與爸爸一起經歷了簡單而又有趣的「情緒卡片」遊戲實習後，小豬比即進行實戰，以1對8形式與小朋友上Steam課程齊齊體驗「火山爆發」及模擬見家長。面對僅小自己一至三歲的「學生」，小豬比全程淡定兼表達清晰（CEO型性格）之餘，亦在多個地方流露了她細心及善解人意一面。

一家三口。（IG@smyphoebe）

一家三口。（IG@smyphoebe）

小豬比認真教「學生」

首先，小豬比十分關心「學生」上堂時的參與度，除懂得在適當時候找幫手，增加「學生」的參與度，又會盡量主動鼓勵及啟發他們:「你哋試吓自己打開」、「打開唔到嘅舉手」、「唔緊要，做到嘅我哋」，令在觀察室的展鵬為之震撼，並感慨小豬比似足媽咪單文柔咁細心溫柔：「似媽咪喎…冇問題嘅（呢方面）。」完美示範了家長身教的重要性。另一個驚艷位是，當讓「學生」真正體驗「火山爆發」，為免「學生」被「爆炸」時的飛濺物彈到，小豬比刻意將「實驗道具」拉到一個安全的距離才讓「學生」落手，又猛叫「學生們」要小心啲。其實在Steam過程中，小豬比還展現了她的童真，首先她將「實驗物品」之一的醋搞笑改名為「神奇水」，另外當她見到「火山爆發」實體情況時，都有忍不住好奇望完又望，7歲小朋友就是7歲小朋友。

小豬比志願做幼稚園老師。

小豬比全程都表現得好在意每一個「學生」。

小豬比仲準備咗「獎勵貼紙」派畀每一位「學生」。

陳展鵬滿面笑意接囡囡「放工」

而在模擬見家長環節，小豬比全程表現認真之餘，還對兩名「學生」給出了極具體的觀察及點評，令主持麥明詩及Patrick Sir再次讚不絕口：「佢好有觀察力，講學生性格時會有實質例子。」展鵬見到阿女唔單止具備做老師條件，而且既細心又成熟兼極有觀察力，坦言「大開眼界」：「原來佢作為大姐姐會咁同小朋友溝通，我未見過佢咁樣。」完成實戰後，展鵬滿面笑意接「阿女」放工，小豬比則大表興奮，除揚言：「我要做100次老師」，又大嗌：「超超超超超超超好玩！」

陳展鵬大讚小豬比嘅貼心位似足媽咪單文柔，算唔算曲線「氹妻」。

陳展鵬大讚小豬比嘅貼心位似足媽咪單文柔，算唔算曲線「氹妻」。

AI生成「20年後的小豬比是怎麼樣」

最後，小豬比與陳展鵬齊齊觀看製作組以AI生成的「20年後的小豬比是怎麼樣」時，不單止展鵬及小豬比感動到眼濕濕，低調現身拍攝現場的單文柔更是哭成淚人，場面極感人。當展鵬發現小豬比落淚時，即「大細路」上身指住阿囡：「咦！你想喊咁嘅？！」豈料小豬比不但嘴硬不願承認：「唔係呀，打喊露呀我」，更轉移視線：「嘩！媽咪先喊呀」陳展鵬：「嘩！媽咪喊到走喎。」之後小豬比即鬼馬地追住「逃走的媽咪」，並著攝影師哥哥跟在她後面直擊媽咪感動喊樣，十分搞笑。搞完一輪，展鵬真心感激製作組預備的貼心小禮物：「（睇條片）好百感交集，好開心佢大個咗，又唔希望自己咁快老」、「多謝你哋禮物， 好感動」、「作為家長，佢做咩職業都冇問題，最緊要佢開心，同埋睇住佢成長。」

「20年後的小豬比是怎麼樣」令陳展鵬同小豬比眼濕濕，單文柔更加係哭成淚人。

「20年後的小豬比是怎麼樣」令陳展鵬同小豬比眼濕濕，單文柔更加係哭成淚人。

「20年後的小豬比是怎麼樣」令陳展鵬同小豬比眼濕濕，單文柔更加係哭成淚人。

「20年後的小豬比是怎麼樣」令陳展鵬同小豬比眼濕濕，單文柔更加係哭成淚人。

網民搞笑向單文柔陳展鵬催生

對於小豬比可愛與智慧並重，網民大感驚艷，有網民笑言她長大後可參選港姐之餘，還向陳展鵬及單文柔催生：「小豬比好叻呀，叫爸爸媽媽快啲生多個細妹或者細佬啦」、「佢哋一家三口相處好Warm、好有趣」、「好感動」。

小豬比「逮捕」喊豬媽咪一刻勁爆笑。

單文柔忍唔住喊。

小豬比「逮捕」喊豬媽咪一刻勁爆笑。