東張西望｜「何伯2.0」人財兩失仍不忿：我畀咗錢又冇生活點放低?

TVB節目《東張西望》今日（24日）一集繼續講到「何太2.0」事件的發展，被指是「何太2.0」的K女士早前接受東張訪問時，指控陳伯與推拿師蔡女士有染。K女士聲稱，陳伯承認與蔡女士多次上床：「認咗同佢有上床！」另一邊廂的蔡女士及陳伯則在鏡頭面前「發誓」二人之間並沒有苟且。

蔡女士心有不忿。(節目截圖)

蔡女士力證自己清白

蔡女士心有不忿，於是她再接受訪問。蔡女士表示：「我做呢行都做咗成30幾年，第一次畀人咁樣誣捏，我嘅醫德、我嘅人品，我唔會去做啲咁污糟邋遢嘅嘢，亦唔會畀你樣去誣捏我！絕對冇啲呢回事！」蔡女士老公得知老婆「被屈」亦「無名火起」，要求K女士「三口六面」說清楚。

為了自證清白，蔡女士打開電話簿，讓節目組隨機致電其客人，客人黃先生接聽後，力證蔡女士為人正直：「我覺得師傅為人好正直，覺得（K女士言論）係好唔可信嘅。」黃先生認為，K女士為了自保才轉移話題。

蔡女士力證自己清白。(節目截圖)

K女士表示委屈

K女士再接受訪問，她表示陳伯只要求歸還10萬元，她說：「點樣還10萬畀佢算數啊？佢畀啲生活費我，全部佢娶兒媳同嫁女，佢買嘢啲錢都係我呢度出！嗰啲錢全部都使咗啦！」

談及陳伯之前送她的龍鳳鈪，她指：「佢有畀到我咩？我從來冇叫佢買，你叫我向天發毒誓、死全家、出去畀車撞，我都可以講！唔係我叫佢買㗎！如果我叫佢買嘅，我呃佢嘅，我梗係攞啦，如果佢要求結婚，我梗係攞啦，喺佢自己手上，我唔知喺邊度同埋畀咗邊個女人！」K女士更當場爆喊道：「俾人屈我，話我係詐騙、騙案，全世界都抹黑我，好似當我係通緝犯，我都唔夠膽出去，你叫我點做？」

K女士表示委屈。(節目截圖)

陳伯人財兩失仍不忿

由於陳伯與K女士斷絕聯絡，陳伯只能夠聽節目組與K女士的對話了解事件進展。K女士指稱「佢一開始夠話畀200萬我，佢有冇畀我？」陳伯聽後回應：「佢攞錢買咗公屋，佢之前係租，後尾就買咗，填咗個仔名。佢唔肯還嘅，斬死佢咩？佢話冇錢，咪賣咗佢層樓去囉。」

談到K女士堅稱沒有拿過龍鳳鈪，陳伯反駁道，他於K女士離開後曾打開夾萬，見到裡面的首飾及金器全數被拿走，陳伯隨即報警，他說：「唔通我報假案咩？」人財兩失的陳伯深深不忿：「我畀咗錢又冇生活，點放低呢？」

陳伯人財兩失仍不忿。(節目截圖)