司藤 | 張彬彬做景甜「男僕」深入人心　同家中狗仔學習忠犬形象

撰文： 朱奕錦 最後更新日期： 2021-03-24 18:30

由景甜、張彬彬主演的奇幻愛情劇《司藤》自播出以來好評不斷，兩人更因此人氣急升，話題不斷。景甜飾演的司藤是異界外星苅族的產物，被自己的分身白英所殺後沉睡了幾十年，因設計師秦放（張彬彬 飾）墜入山崖（張彬彬 飾），被其血液喚醒，兩人互相依存，開始復仇之路。

景甜同張彬彬在劇中甜蜜又好笑。（劇照）

由於劇中一開始張彬彬無法離開景甜，如若不然身體就會突發變異，因此不得不聽命於女方，加之他為人忠厚老實，善良純粹，於是便展開了一段霸道女王同忠犬男僕的戀愛故事。日前，張彬彬在訪問中透露，他在《司藤》中的忠犬形象原來是同家中的狗仔學習，「主人」一起身，牠便會即刻起身，就如同劇中的張彬彬做任何事都會圍繞著景甜一樣，隨時聽差遣。

張彬彬在劇中一直屈服於景甜的威力之下。（劇照）

除此之外，景甜在劇中的服飾造型也為人稱道，不單止每集更換數套，且每套都極具特色，看得觀眾眼花繚亂，而張彬彬表示，其實自己在劇中也是每集都在換衫，只是無人留意到：「大家都覺得甜甜的衣服、造型啊太美了，沒有人在乎秦放其實也每一集在換衣服啊！」似乎有些委屈，令網友笑爆肚。

雖然劇中呈現的似乎是「女強男弱」的感覺，男方依靠女方而活，受女方驅使，但實際上秦放是包容、理解以及引導司藤。（劇照）