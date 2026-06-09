TVB御用宮女張韋怡贏官司獲賠312萬　逆齡素顏大曬林寶堅尼合照

現年42歲、在TVB有「御用宮女」之稱的2007年落選港姐張韋怡（Gogo），早前入稟高等法院控告姑仔潘碧玉（Jade）誹謗一案，在經歷漫長的審訊後終於迎來勝訴！姑仔最終被判須賠償逾312萬元及利息。剛剛贏得官司兼獲得巨額賠償的張韋怡，近日就在社交平台高調分享了與超級跑車的火辣合照，展露出專屬於她的「勝利的微笑」，一掃過去幾年的豪門恩怨陰霾。



張韋怡（IG@gogocheungcwy）

張韋怡亦有在清裝劇《天命》中演出。（電視畫面）

驚現火紅林寶堅尼 張韋怡自信放閃：名車配美人

張韋怡在社交平台分享的近照中，無論是名車還是她的個人狀態都成為了全場焦點，她當日與一架極為搶眼的火紅色林寶堅尼名車合照。雖然她未有明言是否剛購入新車，但就意有所指地寫下「名車是要配美人的」。不少網民指這絕對是專屬於她的「勝利的微笑」，更猜測這部跑車就是她送給自己重獲清白的禮物。

張韋怡在社媒曬出自己與一架極為搶眼的火紅色林寶堅尼合照。（IG@gogocheungcwy）

張韋怡她外披了一件休閒的牛仔衫，內裏卻穿上一件極為貼身的上衣，豐滿身材若隱若現，將性感與自信完美融合。在帖文中張韋怡坦言自己當日是素顏上陣，笑言全靠「皮膚搭救」，對自己的肌膚質素充滿絕對自信。照片中的她皮膚白滑緊緻、氣色紅潤，完全不似已經年過40，保養得極為得宜。

張韋怡配文：「名車是要配美人的」。（IG@gogocheungcwy）

張韋怡分享自己當天是素顏上陣。（IG@gogocheungcwy）

張韋怡勝訴聲明感嘆「沒真正贏家」

2020年張韋怡不滿姑仔潘碧玉（Jade）在社交媒體上公開污蔑她「貪慕虛榮」，憤而入稟控告其誹謗。張韋怡透露，自己當年因為這些指控飽受精神壓力、心情受創，甚至不幸導致小產。

而姑仔潘碧玉在訴訟期間亦作出反申索，指控曾遭張韋怡中傷她「養鬼仔」等言論。最終法官於2026年6月2日正式裁定張韋怡勝訴，姑仔須賠償逾312萬元及利息，並全數駁回了姑仔的反申索。

法庭裁定張韋怡勝訴並獲312萬賠償。(朱棨新攝)

贏得官司後，重獲清白的張韋怡隨即發表了勝訴聲明，字裏行間充滿了經歷風雨後的感悟：「真相永遠不會決席！」張韋怡坦言，這段時間對自己而言是一場漫長且極其艱難的悲傷洗禮，但她選擇相信法律與司法制度。

張韋怡在勝訴後，於社交平台發表勝利者宣言，更高舉V字手勢拍照，表示：「真相永遠不會決席！」（IG@gogocheungcwy）

張韋怡直言這場官司「沒有真正的贏家」，因為名譽的損害與一個小生命的犧牲，是任何判決都難以完全補償的。最後，她表示「感謝法律還我清白」，並由衷感謝在烏雲籠罩時依然選擇相信她的人。