吳文忻病逝｜曾賭到輸剩幾個籌碼　獲黎明借運翻本：佢真係賭神

前港姐季軍吳文忻（吳忻熹）在2024年8月宣告乳癌復發，當時已惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她一直保持積極樂觀的態度，希望戰勝癌魔，獲封「抗癌勇士」。可惜，今日（9日）傳來噩耗，吳文忻的社交平台公布，今早她已在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。文中透露，在吳文忻最後的日子，其家人和最好的朋友們都曾前來探望，兩個女兒也有和媽媽道別，兩個女兒將會繼續由爸爸好好照顧，後事安排稍後再公佈。

吳文忻的社交平台公布她離世的消息。（FB截圖）

曾自嘲拍很多爛片

回顧吳文忻的演藝生涯，她當選港姐季軍後，只留在TVB三年，之後便毅然離巢往外闖。在千禧年代，正值香港電影市道低迷時期，吳文忻拍攝超過20部電影，可惜大部份都是數碼電影，她曾直言很多都是只有8至10組戲的「爛片」，連她自己都不會再看。

吳文忻是98年港姐季軍。（《1998香港小姐競選》節目截圖）

吳文忻直言為開工拍過好多「爛片」。（麥超億 攝）

拍《情迷大話王》佩服張栢芝

最讓吳文忻印象深刻的，反而是能上大銀幕，與黎明和張栢芝合作電影《情迷大話王》，戲中她與栢芝情同姊妹，她大讚栢芝真人素顏都好靚，除了靚，還有演技，其中一場戲栢芝話喊就喊，令吳文忻由衷佩服，「好記得佢同我講咗句，相信佢唔介意我講出嚟：『當你諗起屋企成村人要你養嘅時候，就會喊得出。』」

眾多電影中，吳文忻最難忘與黎明和張栢芝合作拍《情迷大話王》。（劇照）

吳文忻指黎明係真賭神。（影片截圖）

大讚黎明毫無天王架子

除了張栢芝，男主角黎明在吳文忻心中也是一位毫無架子的天王。即使拍完戲多年後再遇見，對方亦會主動打招呼，她還回憶一件在尼泊爾拍外景時，一班人到賭場玩樂的趣事，「我兌咗啲籌碼輸剩幾個，佢（黎明）真係賭神嚟，玩輪盤贏咗，問我信唔信佢，幫我擺幾個，我即刻翻晒本，佢好好賭運，話自己喺英國讀書，靠賭賺生活費，佢真係好好！」