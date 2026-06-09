鐵拳教育1-10分集劇情+演員陣容！漫畫曾因種族歧視遭海外封殺

Netflix於6月推出全新原創韓劇《鐵拳教育》，一上線便迅速引發廣泛關注與討論。該劇改編自同名熱門網漫，由《少年法庭》導演攜手《耀眼》編劇共同打造，並由金武烈、李星民、秦基周及表志勳領銜主演。



本劇將故事設定在校園暴力猖獗、教權崩塌的時代背景，政府成立非常規單位「教權保護局」，派出實力強悍的監督官深入校園一線。以強硬手段與「物理制裁」狠狠整頓無法無天的惡霸學生與怪獸家長，重新建立崩壞的校園秩序。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》角色介紹

羅華振：教權保護局現場監督官

作為劇中的靈魂核心，金武烈飾演的教權保護局督察「羅華振」，過去曾有著韓國陸軍特戰隊上尉的傳奇背景。這份資歷讓他擁有極度冷靜的頭腦與俐落的格鬥技巧，是個完美融合智商與武力的戰術天才。在整頓問題學校時，他展現出恐怖的單兵作戰能力與抗擊打天賦，即便從兩三層樓的高處墜落、捨身肉搏為受害者擋下所有衝擊，他也僅僅是頭部受輕傷，堪稱擁有「不死之身」的校園守護神。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

崔康石：創立教權保護局的教育部長

李星民飾演的「崔康石」，是教權保護局的創始人兼教育部部長，屬於掌握制度與話語權的核心人物。這位掌管體制體系的核心掌權者，背後隱藏著一段令人心痛的過去—他年僅29歲的女兒不幸慘遭學生持刀殺害。這起事件也成為他推動「教師權益保護局」成立的重要契機。

李星民 飾 崔康石（X@NetflixKR）

任含琳：前特種部隊出身的督察

秦基周飾演特戰隊出身讓惡霸聞風喪膽電監督官「任含琳」。從特戰司令部特任隊預備役中士退伍的她，進入教權保護局擔任督察。在執行任務時有著「頂尖戰力」，並以作風激進、情緒難以捉摸著稱。但在嚴肅的公務中，她又偶爾會流露出狀況外的反差喜感。她私底下隱藏著呆萌、狀況外的脫線性格，被羅華振形容為「瘋子」一般的存在。

秦基周 飾 任含琳（X@NetflixKR）

奉靳代：教權保護局天才事務官

PO表志勳則飾演的「奉靳代」，是教權保護局的天才事務官。身為羅華振同組的親密戰友，他的專業能力其實相當出色，主要負責教權保護局背後的數位情報與網路調查。他的真正戰場在於無形的網路世界，高超的資訊技術與數位調查實力讓他總能精準破案。他那帶點怪咖特質的呆萌性格，常常在緊要關頭流露出少根筋的喜感，經常為團隊注入輕快活力的氛圍。

表志勳 飾 奉靳代（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》1-10分集劇情

《鐵拳教育》第1集

學生朴大錫因反抗校園霸凌首領劉俊亨，同時被劉家政治勢力的壓迫下絕望輕生。其死後金庚閔成為下一個受害者。就在校園秩序徹底崩塌之際，教權保護局監督官羅華鎮強勢進駐學校擔任班導。他不僅當場制止暴力，更是以強硬手段整頓校園，並及時救下企圖輕生的金庚閔，鼓勵其重拾勇氣。隨著調查深入，教權保護局揭發了劉俊亨父親的罪行，導致其政治生涯終結並被捕。失去靠山的劉俊亨絕望下企圖縱火報復。最終，羅華鎮成功制伏劉俊亨並逼其認罪。最終，霸凌團伙全數落網，沉冤得雪的校園也終於恢復了久違的平靜。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第2集

由於學校長期受幫派文化影響，學生常靠暴力鬥毆企圖加入黑幫老大張權赫的組織，導致金亨柱等弱勢學生長期遭殃。奉靳代先行潛入臥底，隨後羅華鎮以強硬手腕進駐，在體育館以一當百制伏鬧事學生，試圖將沉迷暴力等學生拉回正軌。然而，執迷不悟的惡霸學生竟將張權赫引狼入室，企圖威嚇教權保護局。羅華鎮當眾將張權赫擊潰，與背後的犯罪集團展開對決，成功瓦解其校園勢力。最終，警方將黑幫團夥一網打盡，校園全面禁絕紋身、吸菸等不良惡習，受害者得以安心學習。

金武烈 飾 羅華振（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第3集

網紅學生韓芮梨為博取關注，惡意剪輯影片歪曲事實，先後誣陷高英秀老師性騷擾及鄭善英老師霸凌。高老師因不堪網暴被迫辭職並絕望自殺，鄭老師也持續遭受網路攻擊。為查明真相，任含琳化身實習老師潛入調查，發現韓芮梨長期利用直播煽動輿論、對教師進行精神壓迫。奉靳代透過調查成功取得關鍵證據，證實高老師的清白並公開韓芮梨的惡行。風向逆轉後，韓芮梨徹底崩潰，竟持刀闖入鄭老師家企圖行兇自殘。所幸羅華鎮與任含琳及時趕到將其制伏。最終，韓芮梨受到法律制裁，正義得以伸張。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第4集

教權保護局收到民眾的投書，國語高中發生學生朴賢雄毆打「優秀教師」千尚烈的惡性事件，希望教權保護局出面幫忙。教權保護局介入後，羅華鎮始終找不到朴賢雄的施暴動機。隨著深入追查，真相浮出水面：千尚烈長期收受富裕家長賄賂、洩漏考題並操縱成績，而家境普通卻成績優異的朴賢雄則成為他排除競爭者的目標。事情暴露後，千尚烈背後的利益集團動用警力逮捕羅華鎮等人。危急關頭，奉靳代暗中調換試卷讓答案失效。最終，崔康石召開記者會揭發黑幕以及公開犯罪錄音，千尚烈等人全數被捕。朴賢雄成功洗清嫌疑。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第5集

小學教師崔智善因長期遭受家長惡意騷擾，精神崩潰企圖輕生，幸得任含琳及時救下。崔老師本想幫助內向學生金宇振，不料其母竟將所有責任與期待寄託於老師身上，不僅瘋狂干涉崔老師的私人生活，更對老師進行惡意指控，發動網暴施壓。校方為息事寧人選擇袖手旁觀，導致崔老師走向絕路。為制裁家長，羅華鎮以同樣的高頻率轟炸與羞辱手段，讓金宇振父母親身體驗被恐嚇的精神折磨，並促使校長反省。最終，其他家長紛紛站出來指責金母，金宇振也向老師坦承對母親的恐懼，師生成功解開心結。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第6集

羅華鎮等人在街頭制止數名未成年人偷車騷擾，對方卻濫用《少年法》反告其虐童。教權保護局隨即深入賢進中學調查，發現夢想成為偶像的女孩允真，被閔志雄以減肥藥為餌誘騙吸毒，此後更遭毒癮勒索、被迫淪為運毒車手。崔康石將涉案的四名學生送往少年拘留所強制體驗服刑。羅華鎮安排殺人犯金秀謙等重刑犯現身說法，用血淋淋的犯罪帶給閔志雄等人強烈震撼。最終，羅華鎮頂住家長施壓，公開學生利用毒品控制同儕的惡行；允真也堅強現身拒絕原諒，涉案學生全數留在拘留所接受法律的教育改造。

《鐵拳教育》（X@NetflixKR）

《鐵拳教育》第7集

李先生因兒子李載允沉迷網賭，向教權保護局求助。奉靳代潛入校園臥底，發現學生「成彬」誘導大量同學參賭，更勾連校園高利貸。奉靳代假裝借貸深入核心，卻遭高利貸團夥綁架，被囚禁於祕密據點，李載允亦在其中。奉靳代利用過人黑客技術表面幫忙維護網賭伺服器，私下則暗中發出求救訊號。羅華鎮與任含琳循線鎖定巢穴，迅速制伏歹徒並解救所有受困學生，更逮獲幕後主使。案件落幕後，羅華鎮對李載允與成彬進行嚴厲的鐵拳教育，勒令兩人正視過錯，為自己的貪婪與不法行為承擔法律責任。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第8集

教權保護局於全國開展學生毒品檢測，期間，成績優異的鄭賢民因流鼻血、身體異常引起注意，檢測更證實其體內含有大量違禁藥物成分。鄭母為了讓兒子考上首爾大醫科，透過非法管道獲取強效處方藥，強逼子女服用。面對兒子命懸一線，鄭母竟仍只關心成績，甚至教唆集體抵制藥檢。羅華鎮與任含琳強行介入將其送醫，羅華鎮更採取手段逼迫鄭母體驗兒子長期承受的極限高壓。最終，鄭賢民在經歷痛苦的戒斷反應後，鼓起勇氣向母親拒絕醫學院的枷鎖，重新尋找屬於自己的人生道路。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第9集

趙圭哲向教權保護局舉報學生張成九長期遭李志浩欺壓。羅華鎮調查發現張成九好心幫忙卻遭李志浩利用進行網路詐騙，更淪為替罪羔羊。任含琳化身學生潛入臥底，誘使李志浩上鉤，協助奉靳代成功竊取手機數據並掌握詐騙鐵證。隨後，任含琳讓李志浩親身體驗被霸凌的絕望，羅華鎮則順勢公開罪證。而後，趙圭哲故意激化矛盾，在爭執中將李志浩推下教學樓，並惡意剪輯錄音，偽造成教權保護局逼死學生的假象。這份偽造證據成為黃基泰其向崔康石及教權保護局發動致命輿論攻擊的政治砲彈。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》第10集

李志浩墜樓案引爆輿論，黃基泰趁機指責教權保護局逼死學生。羅華鎮因對方侮辱亡友崔佳尹而憤怒動手，導致教權保護局形象受創並被迫停職。趙圭哲隨即擴大校園毒品網絡。羅華鎮轉入地下暗中調查，任含琳與奉靳代則繼續臥底，裡應外合瓦解販毒網。隨著鐵證齊備，崔康石公開踢爆趙圭哲，警方展開大搜捕，羅華鎮面對趙圭哲挾持張成九的言語挑釁，成功制服其並救出人質。最終，政客黃基泰因勾結毒梟落網，教權保護局強勢回歸，誓言永遠守護校園平靜。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

《鐵拳教育》還原網漫《極權教師》重整校園秩序

《鐵拳教育》改編自韓國蔡溶宅、韓嘉藍的超人氣漫畫《極權教師》，原作本身就以校園失序和以暴制暴的概念吸引不少關注。故事題材新穎且具衝擊性，在推出後迅速累積高人氣與討論度。劇集版本選擇保留漫畫最核心的世界觀，以更成熟的動作調度和更明確的社會背景去放大原作張力。

《鐵拳教育》（IG@netflixkr）

網漫「第125話」曾遭海外全面喊話下架

原著漫畫在連載期間，曾因部分情節涉及種族歧視、抹黑極端女權主義等爭議內容，引發不少批評與抵制聲浪，其中北美更因相關描寫而將作品無限期下架，評價相當兩極。事情源於漫畫原著的第125話。在該章節中，劇情涉及了一名非裔美籍的外籍英語教師，情節中出現了對混血學生的欺凌，並使用了在國際上極具侮辱性的種族歧視黑稱（N-word）。

這一幕徹底激怒了海外讀者。當時，北美讀者在社群媒體上發起大規模抵制。負責海外發行的LINE Webtoon隨即採取緊急措施，將《極權教師》的英文版、中文版等海外版本全面無限期下架，原作者及YLAB工作室亦被迫發表公開道歉聲明。

在韓國網民眼中，這一話是在探討「反向歧視」與外籍教師在韓國校園的管教困境；但在歐美及全球市場看來，這就是赤裸裸的種族歧視與刻板印象。