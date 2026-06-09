吳文忻病逝｜為兩名年幼女兒　積極赴泰國細胞治療、北上深圳試藥

現年51歲的前港姐吳文忻（吳忻熹）在2024年8月宣告乳癌復發，還惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她一直保持積極樂觀的態度，希望戰勝癌魔。可惜，今日傳來噩耗，吳文忻的社交平台公布她已經離世。

吳文忻的社交平台公布她已經離世。（FB截圖）

吳文忻在2024年8月公開乳癌復發第3期、並擴散至淋巴後，為了兩個年幼的女兒（10歲及8歲），她生前採取「大包圍」策略，在短短兩年內，足迹遍及香港、泰國及內地深圳，多管齊下展開一場跨地域的抗癌激戰。

吳文忻早前的化療導致嚴重脫髮。（ig@nat_ng_nat）

1. 香港：傳統化療結合自然療法

吳文忻起初在香港接受主流西醫治療，完成了3次化療和1次免疫治療。由於化療副作用極大，令她身體虛弱、「一講嘢就咳同周身骨痛」，崇尚自然的她一度暫停香港的化療，並決定和癌細胞和解，與癌共存。她曾被拍到在香港沙灘赤腳散步，希望透過「接地氣」將體內壞物質排出。

吳文忻至今共接受3次化療，第二次吊藥後累到要攤在的士座位。（IG：@nat_ng_nat）

2. 泰國曼谷：遠赴外地接受「免疫細胞治療」

由於當時香港衞生署尚未批准引進某些新式細胞療法，吳文忻在2024年9月決定「自救」，獨自飛往泰國曼谷。她先赴泰抽血，由當地治療中心將其體內的免疫細胞（T細胞及NK細胞）培植增大，總量由當初的5千萬激增至222億，再分兩包細胞液體輸回體內以「打低癌細胞」。 她當時對此寄予厚望，大讚過程無副作用，完成後精神飽滿，更笑言「當自己去旅行、去按摩放鬆」。

吳文忻一直以積極樂觀的態度示人。（ig@nat_ng_nat）

3. 內地深圳：病情惡化「北上試藥」

到了2026年初，吳文忻的病情急速惡化至第4期，癌細胞更「上腦」及擴散至肝、骨，並在胸前留下流膿發臭的傷口。吳文忻形容當時的身體情況：「過去兩、三個月覺得好接近死亡嘅感覺，我晚晚聞住呢個好...好好好醙嘅屍臭味，瞓覺嘅感覺。」吳文忻直言感覺自己：「得返四分一條人命，好辛苦」。

由於過往使用的西藥及細胞療法相繼失效，她在今年3月受訪時坦言，為了生存不排除任何機會，毅然選擇「北上求醫」，多度往返香港大學深圳醫院接受檢查、綜合治療及「試新藥」。可惜在深圳治療期間，她因免疫力低下不幸感染肺炎，且左胸腔出現積水，被迫暫停化療留院。原本計劃復活節回港陪女兒的承諾最終告吹。

吳文忻兩名囡囡操刀幫忙剃髮。（IG：@nat_ng_nat）

吳文忻在最後的生命倒數階段，雖然肉體承受極大痛苦，但為了「放唔低」的女兒，她走遍三地求醫、甚至甘願當試藥「白老鼠」。這條跨越港、泰、深的抗癌過山車之路，見證了一位母親最偉大、最頑強的求生意志。