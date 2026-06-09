吳文忻病逝｜抗癌期間接父親猝逝噩耗　大受打擊：心如刀割

前港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹，Natalie）在2024年8月公開乳癌復發後，還惡化至第4期，並擴散至肝臟、骨骼及大腦，但她一直積極抗癌，可惜今日（9日）傳來噩耗，吳文忻於今早在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲，家人稍後將公布後事安排，而兩個囡囡將會繼續由爸爸好好照顧。吳文忻在抗癌期間經歷離婚，又經歷爸爸猝逝的打擊，令人心痛。

文忻於今早在醫院睡夢中安詳離世，終年51歲。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻一直積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻一直以積極樂觀的態度抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻積極抗癌。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻與家人北上玩機動遊戲。（IG@nat_ng_nat）

令人惋惜。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻抗癌期間經歷父親猝逝悲痛打擊 爸爸曾參演美劇《Expats》

吳文忻在2024年11月突然發文透露爸爸猝逝：「Papa, your sudden death today was such a big shock to everyone of us……（爸爸，你今天突然離世的消息，對我們每個人來說都是一個巨大打擊……）」吳文忻形容爸爸為「Handsome Dad」，原來吳爸爸Edmund退休後回流香港，偶然被星探發掘拍廣告，吳文忻更陪爸爸試鏡，自此爸爸拍過不少廣告，更有份演出妮歌潔曼（Nicole Kidman）主演的美劇Expats，在劇中飾演妮歌潔曼的老爺，吳文忻更對爸爸的演出感自豪：「So proud of you!」

吳文忻父母都係俊男美女。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻爸爸猝逝，令她大受打擊。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻爸爸好靚仔。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻爸爸曾拍荷里活網絡電視劇《The Expat》，飾演妮歌潔曼（Nicole Kidman）的老爺。（IG@nat_ng_nat）

吳爸爸與妮歌潔曼同場演出。（ig@nat_ng_nat）

吳文忻曾憶頭七飛蛾入屋顯深厚父女情

吳文忻曾發文憶述當日收到爸爸突然昏迷入院的消息後，即刻趕往醫院，但到達後不久就被告知爸爸已離世，面對突如其來的噩耗令她難以接受：「從醫院回到家中，眼淚不斷不自覺地流，心如刀割，整個情緒又跌入陰霾裏面，內心掙扎了很久，應不應該繼續上埋之後五天的課程，跟着看見自己喊到豬頭的樣子，知道若然我不繼續去上課留在家中，一定會繼續在這個陰霾裏，越跌越深，所以決定第二朝繼續去上課！」吳文忻在爸爸頭七亦有發文悼念：「今天爸爸頭七，剛剛吃飯時，細女話求（頭）先我在廚房煮緊飯時，見到一隻飛蛾，從露台飛了入屋，向呢個放了他的相的櫃飛過，她沒有為意繼續做功課！真的嗎？！真的回來了嗎？！」字裏行間都可見吳文忻非常思念爸爸。

吳文忻爸爸頭七。（IG@nat_ng_nat）

吳文忻遺傳爸爸靚樣。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸好錫兩個孫女。（IG@nat_ng_nat）

吳爸爸好錫兩個孫女。（ig@nat_ng_nat）

吳爸爸好錫兩個孫女。（ig@nat_ng_nat）