馬國明避談楊思琦被欺凌事件　數度與商天娥合作爆與前輩合作過程

由香港機場管理局協助的無綫劇《飛常日誌II》，今日（9日）在香港國際機場舉行盛大宣傳活動。出席的演員陣容鼎盛，包括有馬國明、高海寧、劉穎鏇、周嘉洛、朱敏瀚、洪永城、徐榮、郭柏妍、吳偉豪、鍾柔美等。

《飛常日誌II》一眾演員現身機場出席宣傳活動。（關穎賢 攝）

高海寧指拍親熱戲從沒遇過不快事件

接受訪問時，高海寧透露今次與洪永城有感情線，劇中兩人修成正果，而其中一場對手戲印象都非常深刻：「佢特登加咗少少對白，而嗰啲對白係因應我自己本身嘅嘢（經歷），就令到我好感動，拍咗4個take我都好眼濕濕好感動。」她續指很喜歡今次劇中兩人的愛情線：「係成年人嘅愛情，嗰種默默陪伴你，為你做好多嘢關心你嘅人設，冇好dramatic嘅嘢，但會感受到暖意。」

高海寧指拍親熱戲從沒遇過不快事件。（關穎賢 攝）

高海寧透露今次與洪永城有感情線，劇中兩人修成正果，而其中一場對手戲印象都非常深刻。（關穎賢 攝）

提到近期有藝人透露拍攝親熱戲時感到不舒服或慘遭「鹹豬手」，高海寧表示從來沒有試過，更讚公司的男演員全部都好Gentleman：「首先會傾點樣拍，溝通晒經過我同意先至做，所以我遇到嘅對手都好好，冇呢個問題。」並表示最重要電視劇的親熱戲尺度不會很大，加上經常對住的演員都很熟絡，信任感都很強，便不會遇上不快事件，每次經歷都很正常。

高海寧表示從來沒有試過，更讚公司的男演員全部都好Gentleman。（關穎賢 攝）

馬國明則表示拍親熱戲會同老婆報備。（關穎賢 攝）

馬國明拍親熱戲會同老婆報備

馬國明則表示不會怕拍攝親熱戲，但會考慮該場口是否有需要，而作為男士都不會怕：「男仔要同女拍檔溝通清楚點樣做，大家講清楚就好啲，如果牟牟然做咗啲冇講到嘅嘢，可能個女仔會唔舒服，所以事先要溝通清楚。」更笑言男演員拍攝親熱戲壓力會比較大，溝通清楚不要有誤會最好。問到結婚後可會拒絕拍攝親熱戲，馬國明就表示自己會向老婆湯洛雯報定案，更搞笑指：「我成日都話，得高Ling唔使報備，因為佢同我太太太Friend，其他嗰啲都要講聲嘅，佢通常聽完就算，大家都知電視台尺度唔會太誇張。」

馬國明指沒被商天娥欺凌過。（關穎賢 攝）

馬國明指沒被商天娥欺凌過

另外，講到商天娥涉欺凌楊思琦一事，馬國明指分別與商天娥及楊思琦合作過，但因為自己不在場而不能說太多：「大家都冇咩，喺我面前大家拍嘢就冇乜嘢。」亦指與商天娥合作期間沒有問題。在旁的高Ling都表示沒有被欺凌過，馬國明就讚高Ling太Nice，搞笑表示分分鐘被欺凌都不知情。高Ling則透露：「我遇過嘅對手全部都好好。（初出道嘅時候呢？）啱啱出道嘅時候好新，我會唔知點做，我就會主動問導演、對手自己咁做啱唔啱，好多時我主動問佢地就好願意俾好多建議俾我，反而係多啲呢啲嘅溝通。」另外，提到吳文忻不敵癌魔病逝，高Ling和馬國明都感到愕然，兩人表示早前有留意報道，高Ling更大讚吳文忻很努力積極對抗病魔：「好可惜。」