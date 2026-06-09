東張西望｜人妻女技師用腳按摩面　男顧客試後感：有生理反應

今日（9日）一集的《東張西望》講到坊間出現人妻女技師「原味按摩」，用腳為男賓客按摩面部，街坊聽到都嚇了一跳，直言：「梗係有淫穢成份！」觀眾陳先生曾因好奇而去光顧過這項「服務」：「有生理反應！我覺得上得去嘅人都會有啲戀足嘅癖好。」

坊間出現人妻女技師「原味按摩」，用腳為男賓客按摩面部。(節目截圖)

店家介紹聲稱是全港首創

店家介紹中可見他們聲稱是全港首創，更可以幫助深度放鬆、促進循環、緩解壓力等功效，網頁上連技師的年齡、身高及鞋碼都一覽無遺，更有些技師標籤著人妻的身份，讓人不禁想入非非。

店家介紹聲稱是全港首創。(節目截圖)

陳先生光顧過

陳先生光顧這店家時沒地址沒電話，靠一通訊軟件來聯絡，感覺十分神秘。這店位於工廠區，裡面的環境更不像一間按摩院，而像一間凌亂的辦公室：「見到個女仔都著得頗性感嘅，咁就坐咗喺梳化度。」當陳先生進了做按摩的地方，更讓他吃驚，因為只有數塊布簾隔著，而他只躺在地上地墊，技師則坐在椅子上為他用腳按摩：「佢衣著上著得好性感，短裙加小背心，成個按摩過程多數都係用腳板掃我啦，輕輕咁踩我啦，用腳指輕輕撩我。」

陳先生光顧這店家時沒地址沒電話，靠一通訊軟件來聯絡，感覺十分神秘。(節目截圖)

陳先生光顧過。(節目截圖)

技師主動問陳先生：「你想試吓腳按摩，但你又唔係腳膠嚟？定其實你係嘅？腳膠我就有嗰啲腳膠招式。」技師更即席示範到底有什麼招式，從片中見到技師時快時慢，力度時輕時重，負責人彭先生則表示「冇問題」：「同你平時做facial嗰啲差唔多！點解我哋用腳按，因為通常女仔手就細力啲，後生女通常唔肯做正常按摩，因為好辛苦。如果用腳，腳就大力好多，佢哋做同樣嘅嘢就輕鬆好多。」

技師更即席示範到底有什麼招式。(節目截圖)

從片中見到技師時快時慢，力度時輕時重。(節目截圖)

裙底春光一覽無遺

雖然店家已經表明不設其他服務，但仍難免讓人把他們的服務與其他特別服務聯想在一起。但陳先生在說明當中過程時，亦有表示曾叫技師站起來：「好清楚咁樣睇到佢嘅裙底或者打底褲。」