凌波金漢相愛60年到白頭歷盡患癌喪子之痛　罕曬四代同堂家庭照

近日資深傳媒人汪曼玲在其YouTube頻道《快拍.曼鏡頭》中，特別邀請了影圈的模範夫妻金漢與凌波進行專訪。今年適逢兩人結婚60周年的「鑽石婚」大慶，現年90歲的金漢與87歲的凌波難得在鏡頭前露面，大方暢談維繫大半生幸福的相守點滴。



資深傳媒人汪曼玲邀請了金漢與凌波進行專訪。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

現年90歲的金漢與87歲的凌波攜手走過60年，可以說是模範夫妻。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

金漢甜發「愛妻宣言」：24小時不離身

在錄影現場，兩位老人家雖然年事已高，但依然精神奕奕，席間更不斷幽默互窒，老夫老妻的甜蜜與默契羨煞旁人。談到兩人的相處秘訣，金漢甜蜜宣稱他們60年來幾乎全天候24小時黏在一起。他更感性地發表了「愛妻格言」，笑言年輕時曾擔心年老後若整天跟同一個人呆在一起會很枯燥，身邊會缺少朋友；但如今才深刻體會到，原來相伴到老的枕邊人，正是自己一生中最好、最不可或缺的知心友。

金漢甜蜜宣稱他們平日幾乎全天候24小時黏在一起。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

金漢更感性地體會到，原來天天對著的另一半，就是自己一生中最好的朋友。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

金漢寫情信苦追竟被凌波扔垃圾桶

回憶起兩人的情緣，一切始於1963年共同拍攝的黃梅調電影《花木蘭》。金漢透露自己當時對凌波一見鍾情，隨即展開強烈追求，但過程卻吃盡苦頭。他自謙文字功底有限，當年甚至要找人代筆寫情書去感動女神。最難忘的是第一次遞信後，他躲在片場樓上偷偷觀察，竟親眼看著凌波在房間讀完信後，順手就將它拋進了垃圾桶，讓當刻的他大受打擊。

金漢與凌波因電影《花木蘭》而相識。（網上圖片）

金漢透露自己第一次寫信給凌波就被拋進了垃圾桶。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

然而，金漢的誠意最終成功打動了凌波。金漢在專訪中驚爆，其實凌波當時早已經與他人訂婚，但她最終主動聯絡金漢並相約見面，更為了他果斷解除原有的婚約。這番情史讓身旁的凌波害羞地急忙阻止：「哎呀，不要說那麼多了！」

金漢在專訪中驚爆，凌波當時早已經與他人訂婚，後來還是為了金漢除婚約。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

身旁的凌波害羞地急忙阻止：「哎呀，不要說那麼多了！我自己都沒說過。」（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

凌波戰勝乳癌卻痛歷長子離世

結婚60年以來，兩人的婚姻生活雖然甜蜜，但也攜手經歷了不少風浪與人生低谷。凌波在多年前曾確診患上乳癌並需要動手術，汪曼玲在節目中爆料指，金漢當時為此憂心忡忡、整晚失眠，非常害怕失去妻子，每天都在擔心「死啦，如果老婆不在我怎麼辦」。幸好凌波最後手術成功，現時身體亦已康復。

汪曼玲在節目中亦說金漢十分關心凌波。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

凌波與前夫施維熊所生的長子施永輝，不幸於2021年在加拿大因腎病英年早逝。金漢心痛慨嘆大仔是個好人，一生真心為社會做了許多慈善卻不求回報，連報導死訊的記者都惋惜「為甚麼他不在了，我們才想起他這麼好」。金漢更難過透露，兒子離世前一晚還跟他通過電話，怎料第二日便撒手人寰，言談間滿是對兒子的思念與不捨。

凌波與前夫施維熊所生的長子施永輝，不幸於2021年在加拿大因腎病英年早逝。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

金漢感嘆施永輝離世前一晚還跟他通過電話，怎料第二日便撒手人寰。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

如今兩老已移居加拿大多年，他們另外育有兩名兒子，皆在各自領域發光發熱。大仔畢國智為香港電影導演，曾於2006年憑電影《海南雞飯》榮獲香港電影金像獎「新晉導演」。細仔畢國勇則在台灣發展，擔任音樂製作人。

金漢與凌波在訪問中欣慰透露，現時全家已經發展至四代同堂。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

影片中更大方分享了金漢與凌波的家庭大合照。（YouTube@汪曼玲《快拍.曼鏡頭》）

金漢在訪問中欣慰透露，現時全家已經發展至四代同堂，並在影片中大方分享了最新的溫馨家庭大合照，晚年生活相當美滿。