前TVB惡人李鴻杰廣州帶團陪玩　71歲吸金力驚人　晚年近況公開

前TVB「御用惡人」李鴻杰現年已經71歲，曾效力無綫長達20年的他，演過超過800部電視劇。當中令觀眾最深刻的，絕對是1997年版《天龍八部》中的「四大惡人」之首段延慶，一頭金髮兼面無表情的冷酷造型，至今依然是經典。自2019年拍畢《使徒行者3》後，李鴻杰便全面移居內地長駐發展。日前，有網民在廣州捕獲李鴻杰的蹤影。原來他應邀與劉錫賢、關浩揚等香港資深藝人，一同參與了「廣州純玩2天團」的演唱會之旅，寓工作於娛樂，陪粉絲團友又食又玩。



李鴻杰。（微博圖片）

71歲無懼老態 滿頭白髮依然精神

從網民上載的相片及影片可見，71歲的李鴻杰當日身穿休閒服飾、戴上Cap帽，雖然兩鬢及頭髮經已花白，但面色紅潤，身形亦維持得相當健碩。在活動期間，李鴻杰表現得極具親和力，不僅在台上賣力獻唱，台下更與一眾團友打成一片。面對粉絲的合照要求，他亦來者不拒，毫無前輩級明星的架子，現場氣氛相當熱烈。

陪食陪玩！（IG照片）

陪食陪玩！（IG照片）

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長駐內地吸金力強：拍3日戲夠過兩個月生活

事實上，李鴻杰自長駐內地發展後，除了接拍網絡大電影外，亦頻頻現身各類商演及登台活動。他過往曾透露，在內地拍戲的酬勞相當不俗，直言：「拍三日戲賺到的錢，已經足夠兩口子兩個多月的生活費。」現時他生活過得相當愜意，從今次廣州之行的生龍活虎狀態來看，足見他保養得宜，晚年生活非常充實。

零距離好貼地！（IG照片）

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大家都好開心！（IG照片）

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