港姐2026｜魏欣大改造懵然不知頭髮被剪多少寸：好好嘅長度

《2026香港小姐競選》今日（16/6）迎來備受矚目的「髮型大改造」環節，入圍的12位終極佳麗齊集髮型屋，由專業造型團隊為她們量身打造全新形象。隨着變裝圓滿成功，最後壓軸完成改造的三位佳麗，顏懿菲、魏欣及湯家琳，在變裝後接受《香港01》訪問，大方分享她們對全新髮型的感受與入圍後的心路歷程。

顏懿菲、魏欣及湯家琳完成改造後心情大靚。（吳子生攝）

顏懿菲喜獲大改造 激讚三項新變化更上鏡

顏懿菲非常滿意自己的新造型，她興奮地表示：「髮型師幫我做咗三個變化。第一個呢就有個長度啦，變短咗好多，大概剪咗咁多啦；第二個呢，佢就幫我剪咗啲層次，所以會更加迎合我嘅面型；第三個呢，就加咗啲啡色喺呢度嘅，所以呢就會更加上鏡，成個Look！」

顏懿菲非常滿意自己的新造型。（吳子生攝）

顏懿菲激讚三項新變化更上鏡。（吳子生攝）

魏欣揮別長髮直呼清爽 滿意新形象心情大靚

魏欣長髮被剪短，她笑言非常鍾意現在的清爽感覺，心情大好：「今日呢，我嘅髮型師都好好，幫我剪咗我嘅頭髮啦。我之前好長嘅頭髮，而家呢好清爽，我都好鍾意而家嘅髮型啊，心情都好好的！」被問到剪短了多少寸、會否捨不得留了很久的頭髮時，她笑稱：「我覺得都係一個好好嘅長度，我都唔知剪咗幾多。唔會唔捨得啊，我覺得好好啊，而家好清爽！」

魏欣滿意新髮型。（吳子生攝）

魏欣長髮被剪短。（吳子生攝）

魏欣新造型令人眼前一亮。（吳子生攝）

湯家琳感謝造型團隊

湯家琳則對造型老師及其團隊的付出表達了由衷的謝意，並透露自己以前偏愛色彩多變的髮色，這次為配合港姐形象作出了不少調整：「今日其實造型老師成個團隊啦，都為咗我嘅造型付出咗好多時間同心血。因為我個頭本身我自己係玩開Color啦，可能色彩上就比較多變少少。但因為港姐係需要優雅，所以佢哋就幫我Design咗一個高貴大方少少嘅Look啦。同埋佢哋都幫我修剪咗前邊劉海兩邊嘅一些頭髮，令到我塊面形望落去係更加靚、更加平衡。」