港姐2026｜鄧匡雯驚喜變身「大波浪」遮面部缺憾：波浪會顯瘦

年度選美盛事《2026香港小姐競選》進入白熱化階段，終極12位入圍候選佳麗今日（16/6）齊集指定髮型屋，進行萬眾期待的「髮型大改造」。眾佳麗在專業髮型師的打造下煥然一新，個人氣質隨即提升。其中成功入圍的佳麗楊媛媛、鄧匡雯以及周芳姿，在完成變髮後接受《香港01》訪問，大談全新造型的感受以及首度公開亮相的心情。

楊媛媛、鄧匡雯以及周芳姿接受髮型改造後見傳媒。（吳子生攝）

楊媛媛變髮主打清爽

完成改造的楊媛媛顯得神清氣爽，一頭深色秀髮襯托出精緻的五官。她對自己的新髮型顯得相當滿意，坦言這次的改變讓自己整體感覺更加輕盈：「我主要呢就轉咗個顏色啦，染返一個深啡嘅顏色。同埋做咗啲層次，即係剪短咗少少個層次出嚟，咁樣清爽啲！我自己都好滿意呀，係我心目中想要嘅造型。」

楊媛媛變髮主打清爽 。（吳子生攝）

鄧匡雯挑戰性感泳裝直呼緊張 驚喜變身大波浪：可能顯瘦

另一位佳麗鄧匡雯則以一頭浪漫的微捲大波浪長髮亮相，更顯女人味。鄧匡雯笑言自己原本就有燙髮，但經過造型師的修剪與護理後，秀髮顯得更加光澤有彈性：「我呢就打薄咗少少，跟住我原本自己其實都有電頭髮嘅，咁就加咗啲護理啦，咁就等啲頭髮光澤啲，就輕鬆返少少咁樣囉。同埋濕咗水會捲少少，我未試過呢啲咁大波浪嘅造型，可能波浪會顯瘦呢，會擋返啲面上面嘅缺憾囉。」

鄧匡雯驚喜變身「大波浪」遮面部缺憾。（吳子生攝）

鄧匡雯透露獲男友支持參選港姐。（吳子生攝）

被問及第一輪面試就要穿上泳裝面對評審，鄧匡雯直言對向來保守的她來說是一大心理考驗。不過，她強調參選必須具備自信心，更幽默地呼應了本屆大會的主題：「我其實都好緊張，因為其實之前都未着過比堅尼啦，都係第一次着，平時未着過㗎，平時好保守，平時唔着嗰啲露胸、露背嗰啲衫都唔着㗎。（着完覺得自己靚唔靚？）咁就肯定覺得自己靚嘅，一定要有自信啦。（男友知唔知你參選？）哈哈！男朋友都知我參選。」

周芳姿雖然廣東話未算完全流利，但仍全程用廣東話積極作答。（吳子生攝）

在訪問過程中，周芳姿雖然廣東話未算完全流利，但仍全程用廣東話積極作答，勇氣可嘉。她透露自己目前正在努力練習廣東話，更坦言在鏡頭前最害怕因為發音不準而鬧出笑話：「我係……聽得明廣東話，唔係好識講。依家係呢度，我執緊發音。好驚呀……好驚會爆咗粗口出嚟，都好驚呀，哈哈！」