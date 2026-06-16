師傅點算｜玄學家警示運勢低迷4大禁忌　巨蟹天蠍需防範水逆危機

《師傅點算》最新一期節目指出「逢九」實為重大轉機，但也提醒若日常頻繁打破器皿，恐是運勢低迷先兆，切勿觸碰辭職、投資等四大禁忌。此外，下半年水逆將至，巨蟹與天蠍座需嚴防家庭與職場糾紛。



三位師傅昨晚講「命運週期」。（公關提供）

逢九之年迎重大轉機

昨晚（15日）主題「命運週期」，很多人相信「好醜命生成」，不過嘉寶師傅就話並非命中注定，後天都可以平反，她說︰「喺八字命理上面，命運無疑係先天嘅藍圖，一出世嘅年、月、日、時四柱已經形成大致格局。但後天可以改變，包括行為、心理、積德同思維，都可以改寫部份結果。」嘉寶師傅話大約「七分天註定，三分靠打拼」。她又提到不少人經常講的「逢九必衰」，即係年齡凡到「9」字尾，如「19」、「29」等都會出現轉變，她進一步解釋︰「道教學說『9』係一個極數，盛極必衰、物極必反，係一個變動開始，但係咪一定衰呢？又未必。譬如你下一個運係好嘅大運，咁就好喇，代表你升職、加薪、結婚。『逢九』只係代表有重大變動，要小心應對。」嘉寶師傅補充所謂「大運」為中性，可好可壞。

嘉寶師傅講解「逢九必衰」由來。（公關提供）

嘉寶師傅（公關提供）

低迷時期謹記四大禁忌

此外，節目中提到行衰運原來有跡可尋，假如家中經常打爛杯碟、成日燒燈膽、壞電器；外出會跌手機、遺失鎖匙、銀包，代表本身氣場開始亂，是行衰運先兆。此時宜保守行事，有四件事盡量避免，包括︰辭職、結婚、投資、做擔保人。

巨蟹天蠍嚴防家庭職場糾紛

節目中討論受「水星逆行」影響，運勢變差諸事不順，羅泳嫻師傅（裸泳）解說當中因由，她說︰「從玄學角度除咗係一個周期之外，亦係一個天文現象。古時嘅人相信用肉眼望到嘅星，都會對我哋有影響。水星當然唔會打倒褪，係同佢嘅公轉轉速有關。水星圍住太陽行一圈只需88日，而地球係365日，所以地球每年會有3次畀水星『超車』。每次同水星相遇，就會有好多變動出現。」裸泳師傅話今年尚有兩次「水逆」，最先為6月29日至7月23日，受「水逆」影響最大的是巨蟹座，家中容易出現紛爭。至於今年最後一次「水逆」發生在10月24日至11月13日期間，影響最深為天蠍座，裸泳師傅忠告在職人士要特別小心，容易出現職場糾紛及跟老闆有爭拗。

裸泳師傅提到「水星逆行」對不同星座影響。（公關提供）

裸泳師傅（公關提供）