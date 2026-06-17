唱錢｜善玥澄侯靜伊同台合唱　賽前自揭默契度驚現羅生門搞笑風波

《唱錢》延續上集，今次ALL STARS版8位嘉賓繼續是《中年好聲音》第一、二、三季的實力唱將，分別是「李浩威龍」隊—李佳、龍婷、梁浩賢、劉威煌；以及「溢玥伊辰」隊—張與辰、陳溢光、善玥澄、侯靜伊。今集Round 2為「女女VS女女」，歌曲範疇涵蓋「女歌合唱」、「男女合唱」及「女歌獨唱」。兩隊抽咭決定首回合攻守次序後，先攻隊伍可從Sing盤中自由選擇Level 1-Level 8歌曲挑戰，成功挑戰可獲得與Level級數等同的分數（即挑戰Level 3成功可獲3分）；若挑戰失敗，相應Sing盤Level將永久封鎖，另一隊失去挑戰資格。ALL STARS版還額外增設「發動技能」全新元素，每隊每集均擁有一次「發動技能」權，可挑戰敵隊成功的Sing盤關卡，若所得綜合成績高於敵隊，便可將對方之前所得的分數搶過來！至於「Monster戰」兩隊均有權選擇挑戰，成功的話所得總分將會Double，失敗的話之前所得總分將被劈半，相當刺激！

焦點圖片。（公關提供）

李佳賽前信心滿滿。（公關提供）

李佳龍婷挾5分領先優勢迎戰

上集男士對決高潮迭起，最終由劉威煌超神發揮，憑《死了都要愛》帶領「李浩威龍」隊暫時領先，成為第一Round贏家，並將上集的優勢12VS7 「傳承」給隊友李佳及龍婷，換言之，李佳、龍婷一開始便帶著領先5分優勢迎戰「溢玥伊辰」隊的「中3師妹」善玥澄、侯靜伊，感覺應十分輕鬆。

大家一齊嗌「Drop the Beat Hit the Pitch」。（公關提供）

善玥澄侯靜伊賽前談默契度驚現羅生門？！

善玥澄與侯靜伊賽前受訪時，被問合唱默契竟出現「羅生門」。侯靜伊自稱兩人默契度高達8分，怎料善玥澄笑稱：「其實我哋事前完全冇夾過！」非常搞笑。至於暫時領先的「李浩威龍」隊，李佳表示信心十足，龍婷則搞笑唱反調指自己信心不大：「咁樣（冇信心）先刺激嘛！」

善玥澄話賽前冇同侯靜伊夾歌。（公關提供）

龍婷謙稱冇信心，玩遊戲先會刺激。（公關提供）

善玥澄侯靜伊為翻盤挑戰高難度《忍》

今集，ALL STARS版專屬的「技能發動」將全集氣氛推向頂峰！由於有著5分領先優勢，龍婷及李佳唱完幾輪後依然遙遙領先，善玥澄與侯靜伊若要「翻盤」成功，必須瞄準高難度Level歌曲，索性把心一橫直接搶7分，挑戰歌曲是出名高難度的《忍》！之後，森美再「煽動」2人「發動技能」盡地一煲，並笑言可順道落師姐龍婷面子：「唱贏佢哋，落佢哋面！」豈料龍婷聞言不怒反笑兼賴皮謂：「我參加《中年好聲音》都未攞過90分，我喺呢度攞過兩次超過90分，所以佢搶唔搶我都冇所謂」、「我一直都冇乜面，哈哈哈！」到底善玥澄和侯靜伊最終能否挑機成功？

龍婷開心參加《唱錢》攞兩次90分以上，劉威煌幫手做埋「兩次」嘅手勢。（公關提供）

劉威煌台下竊笑遭森美Eric Kwok當場踢爆

本集另一爆笑位是「溢玥伊辰」隊抽中極高難度「男女合唱」歌曲，結果陳溢光與侯靜伊表現失準跌入「紅Bar」危險機，此時坐在台下的「李浩威龍」隊成員劉威煌，竟忍不住竊笑，隨即遭兩位主持當場踢爆，森美：「見到威煌陰陰嘴笑。」Eric Kwok補刀：「見佢笑咗好多吓，未見過佢咁開心。」

陳溢光與侯靜伊合唱時出現失誤。（公關提供）