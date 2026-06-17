黃文意高調認愛前香港先生馬俊傑　拍住拖參加選秀節目勁放閃光彈

HOY TV近日舉行首個大型選秀節目《我要做主播》的海選，為期兩天的活動吸引了超過百名追夢的參賽者參與角逐，其中不乏讓人熟悉的面孔。海選首日2024年從無綫（TVB）離職的前兒童節目主持馬俊傑和人稱「十億千金」的黃文意現身，他們不僅來參賽，更在現場大方認愛，成為全場焦點。

前無綫藝人馬俊傑和女友黃文意現身觀塘，參與HOY 首個大型選秀節目《我要做主播》的海選面試。（吳子生攝）

黃文意不繼承家業

黃文意家境富裕，她的父親是內地一間價值40億港元上市公司的主席。但是她選擇不繼承家業，專注發展自己的演藝事業。黃文意1997年以童星身份進入娛樂圈，出演過多部影視作品及教育電視節目，2016年正式加入TVB，並憑旅遊節目《3日2夜》及劇集《寶寶大過天》而獲得關注。2024年她結束與TVB的合作關係，並表示希望擺脫單一合約的約束，在自由的環境下作多方嘗試。

黃文意家境富裕，她的父親是內地一間價值40億港元上市公司的主席。(IG@mandy_beanie)

作為黃文意的伴侶，馬俊傑同樣有著在TVB工作的背景。他曾於2016年參加《香港先生》並進入十強，隨後進入TVB擔任兒童節目主持及客串電視劇《愛‧回家之開心速遞》。由於工作機會有限及不滿續約條件，他決定在2022年底離開TVB並轉行做健身和滑雪教練。

港男馬俊傑參加主播海選 大爆效力無綫8年離巢真相。（吳子生攝）

馬俊傑由做Linus哥哥時每日要讀幾頁的稿到後來拍劇變成一個可能只有幾句對白的滇員，有時甚至一句對白都沒有。（ig@linus_ma)

離巢後才認識彼此

黃文意表示此次《我要做主播》的參賽契機，來自馬俊傑的提議。雖然二人過去曾在TVB同屬一屋簷下，但彼此未曾相識，是後來透過朋友介紹後才走到一起。她坦言此次比賽並非為了勝負，而是希望藉此機會挑戰自我。二人指自己雖高調認愛，但在事業與生活中仍保持界限清晰。

藝人黃文意本身家底豐厚。(IG@teenie_beanie_tiny）

黃文意憑《三日兩夜》爆紅。（《三日兩夜》節目截圖）

黃文意素有10億千金之犒。