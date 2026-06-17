黃文意高調認愛前香港先生馬俊傑 拍住拖參加選秀節目勁放閃光彈
撰文：胡凱欣
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HOY TV近日舉行首個大型選秀節目《我要做主播》的海選，為期兩天的活動吸引了超過百名追夢的參賽者參與角逐，其中不乏讓人熟悉的面孔。海選首日2024年從無綫（TVB）離職的前兒童節目主持馬俊傑和人稱「十億千金」的黃文意現身，他們不僅來參賽，更在現場大方認愛，成為全場焦點。
黃文意不繼承家業
黃文意家境富裕，她的父親是內地一間價值40億港元上市公司的主席。但是她選擇不繼承家業，專注發展自己的演藝事業。黃文意1997年以童星身份進入娛樂圈，出演過多部影視作品及教育電視節目，2016年正式加入TVB，並憑旅遊節目《3日2夜》及劇集《寶寶大過天》而獲得關注。2024年她結束與TVB的合作關係，並表示希望擺脫單一合約的約束，在自由的環境下作多方嘗試。
作為黃文意的伴侶，馬俊傑同樣有著在TVB工作的背景。他曾於2016年參加《香港先生》並進入十強，隨後進入TVB擔任兒童節目主持及客串電視劇《愛‧回家之開心速遞》。由於工作機會有限及不滿續約條件，他決定在2022年底離開TVB並轉行做健身和滑雪教練。
離巢後才認識彼此
黃文意表示此次《我要做主播》的參賽契機，來自馬俊傑的提議。雖然二人過去曾在TVB同屬一屋簷下，但彼此未曾相識，是後來透過朋友介紹後才走到一起。她坦言此次比賽並非為了勝負，而是希望藉此機會挑戰自我。二人指自己雖高調認愛，但在事業與生活中仍保持界限清晰。