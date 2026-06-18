郭富城合照遭小女孩拉扯險跌倒　兩女即時護航網民齊讚融洽父女情

現年60歲的天王郭富城（Aaron），與細他22歲的太太方媛（Moka）結婚8年，育有大女Chantelle、二女Charlotte及細女Cheryl，一家五口幸福美滿。自成為馬主後，郭富城近年不時攜同妻女現身馬場為愛駒打氣，每次亮相均成為全場焦點，而他對馬迷及小朋友的合照要求更是來者不拒，盡顯親民一面。



一家四口合照。（IG@aaronkwokxx）

合照遭小女孩扯褲腳

近日有網民在社交媒體分享一段影片，估計攝於去年五月沙田馬場，片中郭富城穿著筆挺的灰色西裝、戴上太陽眼鏡，一出現即被熱情的馬迷簇擁求合照。當他與幾名小朋友合影之際，前方一名白裙小女孩突然向後伸手，抓住其西裝褲腳使勁一扯，力度之大令郭富城一度向前一傾，身體晃動了一下，場面惹人爆笑。該網民更笑言：「發現前面嘅細路好似係想將佢背住帶走」、「細路做咗我一直想做嘅嘢」。

郭富城遭小女孩拉西裝褲腳。（Threads影片截圖@dj00716）

兩愛女化身貼身膏藥宣示主權

此舉似乎觸動了站在郭富城身後的兩名愛女Chantelle及Charlotte，兩姊妹隨即化身「貼身膏藥」，從後方又攬又抱，緊緊纏着爸爸不放，似在宣示「主權」，上演一幕溫馨的「爭寵」大戰。至於太太方媛，當日則戴上黑白配色的禮帽，靜靜站在一旁，笑看老公與女兒們的互動。郭富城站穩後順利完成合照，隨即轉身安撫兩個寶貝女兒，盡顯慈父本色。

似在宣示「主權」。（Threads影片截圖@dj00716）

緊緊纏着爸爸不放。（Threads影片截圖@dj00716）

網民激讚郭富城有耐性

影片曝光後引來網民熱烈討論，不少人稱讚郭富城對小朋友極有耐性，辨識度極高的他即使被拉扯仍保持笑容。有網民笑言：「兩個女兒好像怕爸爸被人搶走」、「求生欲好強，即刻抱緊爸爸」，亦有人表示：「看到女兒這麼黏他，就知道他平時一定很疼她們。」原帖亦引來不少留言讚賞：「囡囡好愛呢個爸爸」、「兩個女即刻攬返自己個爸爸，驚俾人搶走，勁可愛」，足見郭富城平日的親子關係相當融洽。