Kellyjackie身形暴脹背後原因令人感動　豁達面對：真係好偉大

現年38歲的歌手Kellyjackie（陳曉琪）憑《他約我去迪士尼》成名，早年「久未曝光」後被網民恥笑身形暴脹，掀起網絡熱話，有網民留言表示：「童年崩壞系列」、「Kellyfatty」、「肥過部坦克車」、「今時今日，仲有冇人想約佢去迪士尼」等，相當刻薄。



Kellyjackie當年曾被網民稱女神！（Kellyjackie 陳曉琪Facebook照片）

罕有驚喜露面！轉戰幕後兼教唱歌

昨日（6月18日）Kellyjackie激罕露面，出席古裝音樂劇《花影夢》活動。她接受《香港01》訪問時，表示現時忙於教唱歌和身心靈方向的工作。「冇公司之後少啲，但係專注幕後工作多啲。寫歌囉，但係有啲要等囉，哈哈哈。（寫完之後要等？）因為其實係錄咗，但係交到公司手上，就好睇『啲仔』啲命運。」

當年Kellyjackie勁瘦。（IG@kellyjackie）

豁達面對負評！親揭照顧婆婆致發福感人真相

提及身形「發福」，Kellyjackie十分豁達，絲毫也不介意。她表示，早年因為照顧90多歲的婆婆，作息不穩定，所以令身形「發脹」。「我雖然冇做人媽媽，但係好體諒到每晚都要醒嘅狀態，所以媽媽真係好偉大。點解我想行身心靈，就係想喺傳統醫療上，去協助其他嘢。」

Kellyjackie表示身形回落中。（林迅景 攝）

Kellyjackie表示身形回落中。（林迅景 攝）

積極進修營養學 誓言重拾健康身段

「你問我呢，我係想健康，但係咁樣嘅身形之下，一定有啲嘢再調整。之前真係冇時間理自己，而家我就讀緊營養學，想試多啲唔同方法。（有計劃？例如兩年後會變返以前身形？）趨勢！哈哈哈，如果跟我學緊嘅營養學，大家應該會見到有變化！大家見住我入行係比較有福氣。」