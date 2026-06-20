王俊棠帶隊TVB龍舟隊20年首次缺席？　回帶與安德尊「恩緣情仇」

每年端午節TVB都會派出龍舟隊參加賽事，雖說是「比賽第一，友誼第二」，但觀眾和網民都格外留意主持安德尊和王俊棠的互動。今年TVB直播龍舟賽事，繼續由安德尊擔任主持，不過拍檔就由往年麥美恩轉為陳懿德。



每年端午節龍舟比賽，王俊棠都會帶隊TVB龍舟隊。（截圖）

王俊棠帶隊20年首次缺席？

值得一提的是，過往都不缺席的TVB「龍舟隊大師兄」王俊棠就缺席有關賽事。以往王俊棠每年都會帶領TVB龍舟隊參賽，賽齡最少有20年，但幾乎是年年包尾，安德尊更曾暗寸:「佢一人贏全家，一人累身家，佢累晒人哋㗎，佢叫喊令人好炆，佢又扮大佬，佢今年（係）鼓手，鼓手應該要係香港小姐，等我哋睇住划，佢嗱口嗱面咁。」

不過TVB隊就真係志在參與。（電視截圖）

王俊棠與安德尊多年「恩緣情仇」

去年端午節，兩人更「不和上面」，安德尊寸王俊棠：「棠哥係我哋TVB龍舟隊嘅靈魂之首，但每年我都寄望佢係勝利靈魂之首，但每年都未能勝出，咁樣係咪有啲難受呢。」成績出爐後，安德尊又再嘲諷：「但頭先王俊棠誓神劈願向住觀眾『你睇住啦』，我仲聽到一句，嗰個何沛珈話『留力鬥後』，鬥後？」之後王俊棠又反擊：「條友口水多過茶，成日吹水唔抹嘴」、「家法侍候，『槳』佢個嘴」，兩人隔空「開火」相當「好睇刺激」。

王俊棠解畫：「成日講我個名出嚟吸引你哋去注意」。（YouTube@楊紹鴻）

王俊棠解畫：成日講我個名出嚟吸引你哋去注意

早年王俊棠接受楊紹鴻的YouTube頻道訪問時，就曾自揭與安德尊的多年情仇。他解釋：「其實安德尊係一個好人嚟，佢喺電視咁講，成日講我個名出嚟吸引你哋去注意，王俊棠，王俊棠，成日聽呢個名見到個樣，大家就有深刻印象記起我，其實好多謝佢，好朋友嚟。」

今年少咗王俊棠，繼續有安德尊主持，但總係覺得「少咗啲火藥味」。（截圖）

棠哥仲會親自落場㗎！（截圖）

不過今年鼓手就由滕麗名頂上，王俊棠就缺席。（TVB圖片）

不過今年鼓手就由滕麗名頂上，王俊棠就缺席。（TVB圖片）

年年帶隊年年輸

王俊棠還爆出每年都輸的真正原因：「我唔知應唔應該講⋯⋯TVB人流係轉得好快，我哋啲PA可以上午返工，下午就走唔做。新一代唔可以太辛苦，同埋唔鬧得，你跟住個導演鍾意鬧人就死啦。嗰陣（以前年代）打你仲得，當年同依家唔同，現在小朋友唔惡得唔話得，俾樣佢睇都唔鍾意，要好好保護。」所以王俊棠即使有50年龍舟競賽經驗，但每年卻要在短短幾堂訓練新人，所以只志在參與。

王俊棠仲喺TVB介紹頁面上。（截圖/TVB.com）

有傳媒報道，指出王俊棠近年工作重心北移，又因為今年突然缺席龍舟隊賽事，疑似離巢。不過《香港01》翻查今日TVB網頁，王俊棠的介紹頁面仍在網頁上。