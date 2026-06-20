林沚羿遊峇里島大解放　三點式泳衣曬噴血身材網民驚呼：深藏不露

無綫選秀節目《聲夢傳奇》出身的林沚羿（Venus），平時多以乖乖女形象示人，想不到都有極致性感的一面！昨日林沚羿在社交平台大曬到印尼峇里島度假的「靚相懶人包」（Bali beaches dump），更寫道：「Suns out buns out！」，向一眾粉絲大派夏日福利，展現出令人驚喜的火辣身材！



林沚羿遊峇里島大解放。（ig圖片）

連換多套戰衣 薰衣草紫泳衣最吸睛

相中可見，去到充滿陽光與海灘的峇里島，林沚羿心情大靚，更準備了多套「戰衣」大騷本錢。她先穿上一套薰衣草紫色的三點式泳衣，下半身配上同色系短裙，在無邊際泳池旁擺出多個誘人甫士。頭戴雞蛋花的林沚羿充滿島國風情，加上泳衣的剪裁完美將其豐滿的上圍與緊緻的腰線展露無遺，畫面相當養眼。

估唔到林沚羿身材咁好。（ig圖片）

估唔到林沚羿身材咁好。（ig圖片）

林沚羿大派福利。（ig圖片）

歎美酒佳餚Chill爆 獲網民激讚具女神風範

除了罕有大派性感福利，林沚羿亦分享了不少當地的度假日常。她貼出自己身穿棕色吊帶背心、雙手各拿一杯水果調酒（Sangria）開懷大笑的崩潰萌照，看來這趟海島之旅讓她成功「叉足電」！

帖文曝光後，隨即引來大批網民與粉絲畀Like激讚。不少網民驚嘆平時「禾稈冚珍珠」的Venus原來身材咁好，紛紛留言大讚：「太辣了吧！」、「睇唔出咁勁」、「身材深藏不露」、「完全是夏天的味道！」，指她不但歌喉了得，現在愈來愈具備女神風範。

林沚羿大派福利。（ig圖片）

好多網民都讚林沚羿身材好。（ig圖片）

好多網民都讚林沚羿身材好。（ig圖片）