有線新聞前主播陳書君發長文宣洩不滿　慶幸終徹底自由轟某人多事

有線新聞前主播陳書君自離開舊東家後，一直未宣布事業上的新路向，昨日（20日）他於IG分享了他的最新近照，發文寫道：「我今天終於是徹底自由了，這場大型的人間渡劫功德圓滿，順利出關，不用再配合演自我感動的爛戲了。」相中的他身穿綠色西裝，手持咪高峰，站在一個佈滿白色鮮花的典禮拱門下，看來是為婚禮擔任司儀的工作，似乎是由主播轉型做婚禮司儀，開展新的一頁。

(左) 有線新聞主播陳書君（Vincentius）與他的另一半Steven相戀六年。(ig@vincentchan1013）

要去過真正寬廣的人生

陳書君在帖文中繼續表示：「以前遇到荒唐事總想辯解，後來才明白你不能指望趴在井底的奇行種，能看懂天上的星空。有些關係就像一件尺寸不合、面料扎人、還非要你24小時穿著的衣服。幸好終於可以優雅地把它扔進垃圾桶了，那些莫名其妙全部留給原地，化作我百毒不侵的福報。看透了什麼是「低效的拉扯」與「無謂的消耗」，一別兩寬，各自安好——哦不，是希望我過得很好，而別人怎樣繼續在自導自演的狹隘世界裡稱王稱霸，一概與我無關，我要去過真正寬廣的人生了。」表示不會再理會別人，他只顧追求屬於自己的生活。

陳書君疑似擔任婚禮主持。(ig圖片)

發長文宣洩不滿

陳書君於本月初亦曾在IG發表長文宣洩不滿，問道：「到底是什麼樣的勇氣和自信，能讓一個人覺得靠那點貧瘠的見識，就能隨便撼動別人的專業版圖？」，他還作出勸告說：「勸某些人，沒那個長相就多讀點書，沒那個格局就少管點閒事。」又警告對方：「要不是真把我逼到要出手還擊，接下來發生的精彩場面，絕對是你那點貧乏的腦容量想像不到的。」由於帖文未有說明到底是發生什麼事，有網民誤以為陳書君是因為年初公開與男友訂婚的性取向而遭受歧視，留言安慰道：「唔係呀，你係gay界入面算靚仔。」陳書君就親自回應表示：「你係咪有理解問題。」似乎對該網民的揣測感到不滿。

陳書君發長文宣洩不滿。(IG圖片)

正式宣布最新的工作發展

今日凌晨，陳書君又再出post正式宣布最新的工作發展：「我是陳書君。昔日，我是鏡頭前報道天下風雲的新聞主播；如今，我步出方寸螢幕，重新定義生活節奏與話語權。此處是我最真切的個人留白——關乎視野，關乎思辨，關乎不願妥協的生活風骨。歡迎訂閱，與我一同翻開全新的行旅章節。」進軍YouTube界做YouTuber。