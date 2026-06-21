陳啟泰首揭患白蝕致嚴重抑鬱　頭見白斑好慌試盡偏方：全部無效

現年61歲的陳啟泰早年因參演《我和殭屍有個約會》三部曲系列和主持遊戲節目《百萬富翁》而打響名堂。早前因在地鐵車站擔任車站助理而備受討論。今日（6月21日）他出席「我的告白：潑灑希望 活出精彩」活動時接受傳媒訪問，表示自己並不是轉行，而是正在拍攝HOY綜藝節目《健康百萬大道》。當日活動圍繞白蝕病對身心的影響和如何面對，他在活動中也分享了自身經歷。



陳啟泰keep得好好！（林迅景 攝）

曾患白蝕病

過去日子，原來他一直受白蝕困擾，但幸好不算嚴重，白斑只集中在前臂、心口：「有次見到頭都有，好慌，試晒所有偏方都冇用，好彩過幾個月後嗰啲白點冇咗，而家學會接受同共存。」他透露，當時試過很多偏方：「試過敷薑粉，成身滾燙瞓唔着，唔算有副作用，但全部都無效。」

陳啟泰透露早於大約十年前，便發現頭部出現一點白斑。（圖片大會提供）

試盡偏方不果 陷抑鬱失去人生樂趣

相較於皮膚外觀的變化，病情帶來的心理打擊更為沉重。陳啟泰憶述當時陷入了抑鬱狀態，對所有事物完全失去動力：「其實最大嘅問題係無晒興趣。譬如我最鍾意車、揸跑車，但我連車嘅雜誌都唔睇。」他坦言當時對未知感到恐懼，甚至切斷了日常社交：「朋友call我WhatsApp，幾日唔覆，完全係冇動力去覆、唔想覆，因為唔知自己好唔好得返，唔知自己幾時好得返。」

情況最差時，他曾經「3日無沖涼，3日無出街」。心理的低壓更直接影響了生理感覺，讓他出現極度怕冷的情況：「我係凍到要着住件羽絨衫，特登買一啲羊毛底衫，老婆又買有毛嘅背心畀我著住瞓覺，冚兩張棉胎都不夠暖。」他形容當時連日常生活也完全依賴暖爐：「將啲暖爐跟我周圍走。我去邊，嗰個爐去邊。食飯嗰時搬去飯廳，瞓覺就搬去房，嗰陣時係咁嚴重。」

陳啟泰分享患有白蝕病對身心的影響和如何面對。（林迅景 攝）

陳啟泰分享患有白蝕病對身心的影響和如何面對。（林迅景 攝）

曾萌極端念頭 感激太太成最強後盾

面對未知的康復期，陳啟泰的內心飽受煎熬。他笑言自己「細膽」未有真正付諸實行的輕生念頭，但住在高層的他望向窗外時，偶爾也會閃過負面想法。他坦言當時甚至覺得，如果發生天災或世界末日讓自己突然消失「都幾好」，至少不用再受無盡的失眠與焦慮折磨。

幸好，在人生最黑暗的七個月裡，太太成為了他最強大的後盾。陳啟泰表示，太太當時每日24小時貼身陪伴與照顧，未曾表現出崩潰。他事後問太太為何能撐得住，太太回答：「有人 back up 我囉，我有個神。」這份強大的宗教信仰支撐了太太，最終亦感動了他，成為了他信奉基督教的主因，雙方互相扶持度過難關。

陳啟泰最近在HOY有三個節目。（林迅景 攝）

談起早年他曾談論的飲尿「自然療法」，他回應：「我接受所有療法，我個人好直接，任何療法work就得，得嘅就係皇道。有啲嘢自然療法得嘅，就盡量做多啲呢啲嘢。」並謂想了解的話就留意他的節目。

陳啟泰最近在HOY有三個節目，表示要挑戰李尚正「HOY一哥」地位。（林迅景 攝）

陳啟泰最近在HOY有三個節目，表示要挑戰李尚正「HOY一哥」地位。（林迅景 攝）

走出陰霾 積極投入多元化工作

經過長時間的休養與心態調整，陳啟泰現時已經走出陰霾。他表示目前病情已有八成時間不再對他造成困擾，日常主要靠服用保健產品、保持運動及進行排毒療程來維持健康。當初看見他重新翻閱汽車雜誌，太太也欣慰笑指他「終於正常返」。

工作方面，陳啟泰目前已全面復工，不過他坦言因年屆61歲，未必能再承受香港劇集日夜顛倒的密集式拍攝。他目前主力參與綜藝節目與主持工作，手頭上正拍攝三個節目，包括《我要做主播》、《健康百萬大道》及《國安處檔案解密》。此外，他亦正籌備在內地推出一首重新編曲的廣東歌翻唱MV，繼續以輕鬆、積極的步伐活躍於幕前。