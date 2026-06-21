林沚羿激罕派福利被讚「禾稈冚珍珠」　自爆父母禁令：要保持PG13

星二代林沚羿（Venus）早前飛到峇里島享受陽光與海灘，更在社交平台罕有大曬泳衣相派福利，惹來網民極大迴響，紛紛驚呼：「估唔到身材咁好！」不過面對外間期待她正式轉行「性感路線」，Venus就坦言平時包到實，全因父母的「保守指令」！



估唔到林沚羿身材咁好！（ig圖片）

估唔到林沚羿身材咁好！（ig圖片）

築起防護牆 峇里島零艷遇

林沚羿透露今次峇里島之行是與兩位好姊妹的「Girls' Trip」。三個靚女出埠去旅行，理應不乏猛男前來搭訕，但林沚羿卻笑指全程「零艷遇」！她解釋因為行程多數去浮潛及參觀廟宇，加上她們在沙灘曬太陽時，更是處於一個「極度自我保護」的狀態：「我哋將啲防護牆起到好高，一睇落去就係『生人勿近』，因為唔想畀人騷擾到我哋嘅安靜。」除了防猛男，Venus更瘋狂防曬，自嘲每日「噴噴噴噴」瘋狂補防曬，力保白滑肌膚。

林沚羿好似瘦咗少少。（陳順禎 攝）

林沚羿好似瘦咗少少。（陳順禎 攝）

父母保護慾強 力保PG13形象

對於今次大方騷身材獲激讚，林沚羿坦言以前多數著Sporty泳衣，大家才沒有深刻印象。至於為何平時甚少派福利？她自爆原來是父母的意思：「爸爸媽媽保護慾多啲，都唔係幾希望我成日post太暴露或者sexy嘅相，希望我嘅形象可以保持返一個PG13少少嘅Rating。」不過她認為去到海灘著泳衣是非常正常的事，認為「又唔係唔見得人嘅嘢」。

林沚羿透露唔想太性感，而家父母都唔希望佢太性感。（陳順禎 攝）

林沚羿透露唔想太性感，而家父母都唔希望佢太性感。（陳順禎 攝）

林沚羿出席TVB節目拜神儀式。（陳順禎 攝）

林沚羿出席TVB節目拜神儀式。（陳順禎 攝）

曾對身材感壓力 為角色不介意三點式

被問到會否順勢轉行性感路線，林沚羿感性表示，由細到大都對自己的體重（Body Weight）和身形感到好大壓力，入行後更發現外界的評價永遠無法滿足。她認為性感不是唯一的起點，最重要的是愛惜自己身體，學會「Embrace（擁抱）」真實的自己。

不過身為專業藝人，她絕對不抗拒為角色挑戰底線，若然有導演或監製找她演「熱愛著三點式泳衣的沙灘救生員」，只要角色設定合理，她絕對願意接受挑戰：「如果導演監製們有呢個機會畀我，請畀少少時間我減減，我會努力減肥做好呢個角色！」