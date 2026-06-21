東張西望｜5旬婦被炸至4成皮膚燒傷　痛到夜不能眠：整咗啲瑪啡針

今日（21日）一集的《東張西望》報道了上月底藍田邨發生的一宗氣體爆炸事故，50歲正在煮食的女戶主周太受傷送院，全身4成皮膚燒傷，屋內亦損毀嚴重，事件起因懷疑是煤氣洩漏。周太老公「報東張」表示急需協助，他帶節目組重返單位，仍然猶有餘悸：「當時大爆炸我太太首當其衝，被撞向廚房門，跟住度門炸飛去鞋柜度，移咗位再撞埋書柜，撞咗後面嗰道牆，咁我太太就跌咗喺呢度。」

上月底藍田邨發生的一宗氣體爆炸事故。(節目截圖)

50歲正在煮食的女戶主周太受傷送院，全身4成皮膚燒傷。(節目截圖)

周太神智清醒 仍然留醫

節目組在現場見到一片狼藉，有個膠袋更被炸至溶解，該次的爆炸更把家中的雜物炸亂，令周生不禁說了一句：「諗唔到啲煤氣爆炸係咁犀利！有啲恐懼，唔敢一個人留喺度。」周太雖然正在留醫，但神智仍然清醒，她表示當時是想打開煮食爐翻熱食物：「無意中聞到少少煤氣味，唔知邊度飄過嚟，我就關返個煤氣，但一關就爆炸！」她當時馬上報警求助，亦聽到「嘶嘶」聲，她猜測應該是煤氣管道穿了個洞引致。周太表示爆炸的爐具，他們只購入約一年多，沒想到喉管會出現問題。

周太表示當時是想打開煮食爐翻熱食物。(節目截圖)

周太指雖然今次爆炸大難不死，但治療的過程卻很辛苦，令周太都不禁大呼：「痛！好痛！啲皮、兩個腿、兩個膊頭，嗰個頸啊，全部都刮晒，個面都包住晒。」連頭髮都因為這次的意外而全部剃去，她指連耳朵都因為意外而燒焦：「啲皮有死皮，要刮晒佢，用刀片！咁要沖水，好痛，仲流血，痛得我嗌救命。咁就整咗啲瑪啡針，我可以瞓得好啲，好痛，打咗食咗止痛藥仲係痛嘅。」她亦因為這次的意外，讓她對煤氣爐產生恐懼，出院回家後打算轉用電磁爐。

周太指雖然今次爆炸大難不死，但治療的過程卻很辛苦。(節目截圖)

周太大呼好痛。(節目截圖)