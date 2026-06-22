東張西望｜22歲靚女被自稱鍾澍佳助理呃　話有得睇《金宵大廈3》

昨日（21日）一集的《東張西望》報道有人在網上假冒TVB職員的內部群組，一名22歲內地的TVB粉絲Vincy進入群組後，有一名自稱「豐哥」的人找上門。這名「豐哥」聲稱是鍾澍佳導演的助理，並表示會有免費劇集資源分享給大家看。

一名22歲內地的TVB粉絲Vincy進入群組後，有一名自稱「豐哥」的人找上門。(節目截圖)

「豐哥」推銷88元的影視套裝 稱可以永久觀看TVB的劇集

這名「豐哥」又推銷88元的影視套裝，稱可以永久觀看TVB的劇集、綜藝節目，及其他外國節目。但是這些所謂的TVB劇集竟然是未曾出現過及未知會否出現的劇集，例如：《新聞女王3》、《金宵大廈3》和《宮心計3》。除了未知道會否出現的TVB劇集外，還有友台麗的電視出品的《大俠霍元甲》，更還有一些不知名的劇集《大帥哥帥得掉渣》及《月亮代表我的心》。

「豐哥」推銷88元的影視套裝，稱可以永久觀看TVB的劇集。(節目截圖)

Vincy表示自己是學生 所以獲優惠價

Vincy表示別人是付88元，但自己因為是學生，所以獲優惠價：「優惠價畀我就40元，跟住就發現裡面嘅內容，有啲貨不對辦，跟住又發現佢哋嗰啲資源好少，唔一定全部有。佢發過嚟全部都係國語版，我哋睇唔慣。」總算勉強可以觀看，於是Vincy將就一下，不料過了一段時間，收費又加了一倍，Vincy拒絕付款，不料對方竟然作出恐嚇：「真係好唔合理啫，咁樣充值嘅話，不如去正規平台買個會員。我哋只要喺個群組講錯一句說話，佢就會即刻踢我哋出Group。我私底下有搵佢投訴過一次，跟住佢就即刻send我張相嚟，跟住係咁威脅我，話要攞我張相去借網貸。」

Vincy表示自己是學生，所以獲優惠價。(節目截圖)

這名「豐哥」不斷向網友借錢，又會在群組內對女性成員作出騷擾：「跟住另一個自稱黎耀祥助理嘅又騷擾女群友，跟住標記啲女群友老婆、老婆。時不時都會附近一啲比較色情嘅emoji，令到我哋有不適。」最後Vincy被踢出群組，想找對方算帳也沒有辦法。