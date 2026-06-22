楊思琦賀父親節講錯母親節　6歲囝囝與爸爸分隔兩地盼：見多幾面

前港姐冠軍楊思琦於2019年突然宣布與圈外男友註冊結婚，翌年誕下細仔Kody，加上14歲大女Krystal，一家幸福滿滿。不過這位神秘老公多年來從未公開露面，連一張背影照或聲音都未曾曝光，因而被外界戲稱為「虛擬老公」。剛過去的父親節，楊思琦在社交平台分享一家人慶祝的短片，一如外界所料，這位男主角依然無影。

楊思琦慶祝47歲生日時，問到有冇邀請老公一齊到場？思琦說：「佢係素人，我唔想影響佢。」（資料圖片/陳順禎 攝）

推出新歌全家人也很支持，思琦透露丈夫給予90分，而女兒則給予98分。（資料圖片/陳順禎 攝）

思琦親自揸車唔見老公 興奮口誤祝母親節快樂

在楊思琦分享的影片中，見到她親自擔任司機負責揸車，楊媽媽與6歲細仔Kody並排坐在後座，而副駕位置只隱約拍到一個白滑瘦削的手臂，估計是14歲大女Krystal。全車一眼看清，完全不見神秘老公的蹤影。

雖然老公不在身邊，但思琦心情依然大靚，笑容燦爛地對着鏡頭嘟嘴賣萌拍片祝賀。搞笑的是，她竟然一時口快講錯節日名，對着鏡頭說：「父親節快樂，祝所有嘅父親，母親節快樂！」似乎完全未察覺自己講錯說話，事後才由一把女聲配音吐糟：「父親節母親節快樂，你講咩呀？」場面相當惹笑。

楊思琦拍片祝父親節快樂，就唔小心講錯：「母親節快樂！」（facebook@楊思琦）

思琦負責揸車，見纖瘦手臂，估計囡囡就坐喺司機位旁。（facebook@楊思琦）

全車一眼睇晒，楊思琦拍片祝父親節快樂，唔小心講錯：「母親節快樂！」（facebook@楊思琦）

細仔打翻泥膠麵有寓意：見多幾面

影片另一焦點，是細仔Kody準備了一份親手製作的泥膠壽司造型小禮物，打算送給爸爸，雖然爸爸未現身，但Kody拿著禮物的樣子非常期待。期間他不小心倒瀉了泥膠麵條，思琦即刻急轉彎打圓場，笑指這寓意「見多幾面」。

楊思琦寫道：「仔仔偷偷整禮物送爸爸，打開一刻真係暖入心🌈🎈今日記錄仔仔為爸爸準備嘅父親節手作禮，沒有華麗包裝，卻滿滿都是童真的愛。💓所有為家庭勞碌、默默付出的爸爸，父親節快樂，願你們多放鬆一點，多感受身邊嘅溫柔。」

Kody親手製作小禮物，估計係學校功課。（facebook@楊思琦）

哎吔，唔小心整跌咗。（facebook@楊思琦）

思琦話寓意同爸爸：「見多幾面！」（facebook@楊思琦）

父親節快樂！（facebook@楊思琦）

網民狂酸「國王的新衣爸爸」

然而，網民的焦點始終離不開這位「虛擬老公」。不少人留言冷嘲熱諷，質疑為何過節連聲音都沒有，直指是「虛擬爸爸」、「國王新衣爸爸」，甚至有人叫思琦讓老公出來見人。不過同時亦有大批粉絲留言護航，大讚思琦保養得宜，並認為保護家人私隱是個人選擇，力撐她不需要事事向網民交代，留言：「人家的事也不用你管吧！」

傳身家半億 老公仍需分擔家庭開支

其實對於外界多年來的好奇與質疑，楊思琦早前出席活動時亦有大方開腔回應。她透露老公是圈外人，現時長居內地，雙方保持各自的空間，她笑言：「順其自然，見到就會見到。有人話我冇老公，其實佢長居內地，我哋各有空間。」

近年被傳身家暴漲至半億的思琦，強調兩人雖然財政獨立，但老公亦有分擔家庭開支，並直言自己是獨立自信的女性，不需要向大家匯報太多。為了讓老公過輕鬆生活，她會繼續保持神秘，笑言：「睇下紀錄可以保持幾耐，我有伴侶已經好開心。」

思琦透露丈夫長居內地，二人分隔兩地。（資料圖片）