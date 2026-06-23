梁洛施晨袍Look驚喜迎38歲生日　高調認愛內地導演曬十字緊扣合照

梁洛施昔日為超級富豪李澤楷生下3子，可惜兩人於2011年宣告分手，始終無緣踏入豪門。雖然已為三子之母，但梁洛施仍保養得宜，除了不時復出工作，更與比她年長9歲的內地導演兼演員馬浴柯傳出新戀情。今天（23日）迎來38歲生日的她，獲工作人員在酒店房間送上生日驚喜，她還高調貼出與男友的十字緊扣合照，甜蜜指數爆燈！

梁洛施活得瀟灑！（微博照片）

梁洛施氣質滿滿，近年復出幕前。（梁洛施微博圖片）

李澤楷同舊愛梁洛施（Isabella）育有3名兒子，最後仍沒有嫁入豪門 (富二代挖掘機@微博)

穿晨袍掩心口怕走光

梁諾施昨日（22日）在社交平台分享一段短片，見她一個人坐在酒店套房的大廳梳化上，當時Isabella已換上晨袍及家居拖鞋，看似準備休息之際，突然有工作人員一邊唱生日歌，一邊捧着插住一支蠟燭的蛋糕走入來。Isabella表現得十分驚喜，但似乎又擔心會走光，期間不停用手整理及遮住胸口位置，似乎被突如其來的驚喜「嚇親」，之後眾人再逐一合照，氣氛相當愉快。

見到咁多人即起身。（IG@isabella.leong）

吹蠟燭兼許願。（IG@isabella.leong）

首晒合照高調放閃 車廂內十指緊扣

除了溫馨的慶生合照外，影片後段更藏有大驚喜！Isabella首度貼上自己與新男友馬浴柯的多張合照。相中可見兩人愛得非常高調，除女方親暱地搭住男友大腿外，二人又在車廂內「十指緊扣」手拖手，甜蜜滿瀉！心情大靚的Isabella在帖文中寫道：「忙忙碌碌的六月，感謝我的伙伴們給我的驚喜，辛苦你們了。咱們繼續幹🙌🏼 愛你們喲💖 」

高調曬車廂十字緊扣合照。（IG@isabella.leong）

手拖手。（IG@isabella.leong）

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男友北漂出身坎坷 曾住酒吧衣櫃

梁洛施與馬浴柯於2023年底傳出緋聞，並於2025年中被拍到在北京十指緊扣逛街，戀情正式坐實。有指梁洛施近年亦將生活重心逐漸移至北京，陪伴男友。早前男方更攜同她一起亮相上海電影節為電影《重生2》行紅地氈，Isabella全程繑實男友手臂大晒恩愛。

據悉，馬浴柯出身藝術世家，但早年經歷相當坎坷，中學畢業後隻身赴北京投考中央戲劇學院落榜，隨後展開北漂生活。他曾做過洗車工人、送報員、酒吧侍應等，最差的時候甚至住過酒吧店主家裡的衣櫃。如今事業有成兼奪得美人歸，而Isabella亦正如她早年在《魯豫有約》受訪時所言，雖然曾嚮往嫁給李澤楷，但接受不了對方太受女人歡迎，如今終於活出了屬於自己的底氣與幸福。

梁洛施曾被網民影到與馬浴柯現身北京一間咖啡店，驚爆新戀情。（小紅書）

當時未正式公開戀情。（截圖）