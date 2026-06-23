夏日麼麼茶｜阿牛為夢想賣樓背百萬債務　傳因爆牙遭妻嫌棄後離婚

現年49歲的馬來西亞「國民歌手」阿牛（陳慶祥），當年憑《對面的女孩看過來》一曲紅遍華語樂壇，其後因參演任賢齊、鄭秀文主演的電影《夏日麼麼茶》而廣為香港觀眾認識。近日他接受了網上節目訪問，為新專輯《星雲》宣傳，並分享了從一夕爆紅到陷入人生低谷，再為堅持電影夢想不惜背負百萬債務的辛酸經歷。



阿牛接受YouTuber西西歪的網上節目訪問。（YouTuber@西西歪 Ccwhyao節目截圖）

首場戲緊張到講不出對白

提到憑《夏日麼麼茶》在香港打響知名度的經歷，阿牛回顧當年試鏡過程，至今仍覺難以置信。他表示，當時是與光良一同前往試鏡，首次與任賢齊、鄭秀文等一線明星合作，第一場戲就緊張得無法正常發揮：「我完全講不到對白，然後耳朵熱到……」幸而導演與一眾演員皆非常友善，才讓他漸漸卸下壓力。

阿牛首場戲緊張到講不出對白。（《夏日麼麼茶》電影截圖）

為《初戀紅豆冰》押上全副身家

在音樂事業正值巔峰之際，阿牛始終未忘心中的導演夢。為了完成自編自導自演、滿載馬來西亞本土情懷的電影《初戀紅豆冰》，他義無反顧地傾盡積蓄，甚至不惜抵押房產、背上百萬債務。他憶述，最初曾找到一位願意出資的老闆，豈料在台灣記者會舉行前數日，對方突然臨陣退縮，即使曾被王菲經理人邱瓈寬勸阻，他依然決意開拍。面對資金短缺，他唯有硬着頭皮向劇組坦承無法支付薪酬：「對不起我沒有錢，請你們幫我，我以後唱歌賺錢還給你們。」這份堅持感動了身邊不少朋友，電影才得以順利完成。他回憶道：「最後拍完這部電影花了約100萬馬幣（約189萬港幣），當時我屋子也押出去了，能押的就押。」電影於2010年上映後，雖然在2013年《第一屆金箏獎》橫掃最佳電影、最佳女主角等五項大獎，大獲業內好評，但遺憾票房並未如預期般大賣。阿牛因此背負沉重債務，他自嘲當時欠下的巨款「足足可以買三輛車」，更一度陷入長達數年的負債人生。

阿牛為《初戀紅豆冰》押上全副身家。（《初戀紅豆冰》電影截圖）

驚傳被嫌爆牙接吻卡菜渣

除了事業因電影夢受挫，阿牛的感情路同樣坎坷。他在2000年與台灣妻子水祥祈結婚並育有一女，但有傳前妻曾嫌棄其招牌「爆牙」，指兩人接吻時會因卡著菜渣而感到噁心。為了挽回婚姻，阿牛曾向公司借貸百萬進行整容手術，足足拔掉16隻牙齒換上人造牙。可惜，整容並未能保住婚姻。隨著後來拍攝電影帶來龐大的經濟壓力和負債，兩人最終在2012年正式宣佈離婚，家庭與事業同時跌入谷底。

阿牛感情道路同樣起伏不平。（Facebook@Aniu 阿牛）

沉澱過後重拾初心

經歷連番低潮後，阿牛帶着失落的心情轉往內地發展，最終獲台灣唱片監製賈敏恕鼓勵，重新投入歌曲創作。如今帶著新作品《星雲》回歸，阿牛直言自己已經與過去的執念和解，不再為寫不出比《對面的女孩看過來》更紅的歌而焦慮，完全接納了自己作為大馬音樂人的本土身份。對於阿牛的逆境自強，大批網民在節目後留言力挺，大讚他「說話和想法都很溫暖」、「歌曲獨具一格，帶來輕鬆快樂」，更直言在現今網紅泛濫的年代，阿牛這種淳樸、充滿家鄉情懷的「追夢人」，才是娛樂圈最需要一直紅下去的清流。