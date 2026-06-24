香港小姐2026｜佳麗冒雨捱凍鬥泳裝　5號魏欣身材突圍：飲豆漿

TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》12位佳麗昨日（6月23日），包括1號袁絲珩（Bernice）、2號李澤欣（Scarlett）、3號李澄晴（Chorie）、4號譚雅文（Tiffany）、5號魏欣（Etherine）、6號盧蔚晴（Jasmine）、7號楊媛媛（Vera）、8號鄧匡閔（Ada）、9號周芳姿（Gracia）、10號陳梓穎（Cecilia）、11號顏懿菲（Agnes）、12號湯家琳（Caris ），以及「師姐」馮盈盈、黃嘉雯、陳懿德出發到湖南拍攝外景照。



TVB年度選美盛事《2026香港小姐競選》12位佳麗昨日（6月23日）出發到湖南拍攝外景照。（林迅景攝）

天公不作美！懸崖泳裝遇暴雨 佳麗險冒雨「罰企」

今日（6月24日）湖南外景拍攝第二日，佳麗們在早上5時已率先到衡山五號山谷的懸崖民宿拍攝泳裝環節，可是是卻如日前一樣遇上幾陣暴雨，拍攝幾度受阻。傳媒採訪時間時，亦一度因「天公不造美」而暫停，3號李澄晴拍照時，更險要冒雨「罰企」。

3號李澄晴拍照時險要冒雨「罰企」。（林迅景攝）

5號魏欣、8號鄧匡閔好身材搶鏡

12位準港姐「排排企」自然高下立見，身材方面，5號魏欣和8號鄧匡閔則在數據上和身材曲線上取勝。她們透露，前一日拍攝到11點左右，翌日卻要凌晨3點半起身準備。8號鄧匡閔：「好攰，要洗頭，吹頭。（習慣嗎？）暫時未慣，但係遲啲都會慣。」5號魏欣：「係呀，暫時都可以。」

5號魏欣、8號鄧匡閔好身材搶鏡。（林迅景攝）

佳麗親授搞笑「豐滿秘訣」

有沒有為今日拍攝而節食？8號鄧匡閔：「食少少，因為驚暈低。（覺得暈？）咁又冇，係有啲痛，高踭鞋着得耐咗。」5號魏欣和和8號鄧匡閔均表示覺得拍攝場地「好凍」。從資料上看，兩位均是「有料之人」，8號鄧匡閔謙虛回應：「唔係好覺，因為我淨係覺得自己高少少，但係身材好似唔係特別突出。」5號魏欣：「注重自己飲食，睇起嚟先可以好啲。」上圍較豐滿，有什麼秘訣？8號鄧匡閔回應：「我係骨架大。」5號魏欣可能不太明白問題，反而回答自己令：「我都唔知，哈哈，飲豆漿。」她們也表示，平時愛好做gym和瑜珈。

5號魏欣對自己身材十分有自信。問道，覺得自己是12位佳麗之中最好身材的嗎？她回答：「算呀。（對身材有自信？）之前冇咁多自信，但係其他佳麗畀好多鼓勵。」

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