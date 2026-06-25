東張西望｜黎寬怡落手落腳摷垃圾　有腐爛食物大呼：嘩！好臭

昨日（24日）《東張西望》報道深水埗一名「雜物姐」的收集垃圾行為，連她老公都「睇唔過眼」要幫她丟棄，她亦把自己住的大廈變成貨倉，連鄰居都無奈表示自己像住在垃圾場旁邊。

深水埗一名「雜物姐」的收集垃圾行為。(節目截圖)

垃圾如山倒

與「雜物姐」同一座大廈的黃先生表示，最近2年她又重執囤積垃圾的習慣，對上一次是5年前，但因為大廈大維修而停止，但最近「雜物姐」又重新回來了。黃先生更指「雜物姐」在天台囤積的垃圾曾高過圍牆，有風就會吹落街。鄰居Sam向東張主持表示，「雜物姐」將生活垃圾整袋搬上天台再分類，紙皮更加不會放過：「成車成車咁推出嚟，最嚴重啲雜物鋪滿個天台，去到接近腰嘅位置。佢有時會話拎去賣啊，轉頭拎走，佢每次都應承話會執，但又會愈來愈多嘅！」

「雜物姐」在天台囤積的垃圾曾高過圍牆。(節目截圖)

啲垃圾都真係幾多。(節目截圖)

街坊力數「雜物姐」多條罪狀，包括弄壞升降機、撞破鹹水喉、摷後樓梯垃圾及凌晨走廊分類垃圾。「雜物姐」除了弄髒升降機外，更經常導致升降機發生故障。天台的鹹水喉亦因為「雜物姐」拖行垃圾時被撞爆，要用磚來保護喉管，可惜連磚頭都不敵「雜物姐」，磚頭也被撞爆。鄰居阿Sam表示「雜物姐」導致垃圾污水滲入屋內，猶如住在垃圾崗旁邊一樣苦不堪言。更指「雜物姐」凌晨時份把垃圾鋪滿走廊，發出噪音導致報警收場。

街坊力數「雜物姐」多條罪狀。(節目截圖)

「雜物姐」撞爆鹹水喉。(節目截圖)

「雜物姐」凌晨走廊分類垃圾。(節目截圖)

老公同仔都頂佢唔順

其實「雜物姐」的老公偶爾會趁她不在家時，清理屋中的垃圾。不過「雜物姐」很快又撿回其他垃圾，連兒子都忍無可忍，半年前已經搬離了上址。節目組直擊「雜物姐」的老公把家中的垃圾拖走，他表示：「去3樓掉，佢唔知，佢唔會摷到落去。（有冇每日為咗呢啲嘢鬧交？）我唔睬佢㗎，佢一出聲，我就出街，佢打電話畀我，我直頭唔睬佢。（執咗幾年？）舊年執咗一年啦！你即時執就即日賣，唔係啊嘛，最慘係佢執返嚟擺。當係垃圾貨倉，唔掂啊嘛！我一見到直頭扔落街！做咗幾廿年，應該享受吓，成日叫佢唔好搞咁多嘢！佢係要咁做，冇計喎！證明係一種病態，仔成日都勸佢，都冇晒乎，怕咗佢！」

其實「雜物姐」的老公偶爾會趁她不在家時，清理屋中的垃圾。(節目截圖)

黎寬怡摷垃圾

「東張女郎」黎寬怡在她老公掉丟垃圾後，走到後樓梯翻看裡面到底是什麼，打開後有不同款式的膠袋及食物袋，還有食物，直情大叫：「嘩！好臭！」

「東張女郎」黎寬怡落手落腳摷垃圾。(節目截圖)

「東張女郎」黎寬怡都頂唔順。(節目截圖)