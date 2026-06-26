鄭秀文53歲發福肚腩手臂肉騰騰　獲讚靚咗又健康開騷排練狀態大勇

現年53歲的天后鄭秀文《You & Mi 鄭秀文演唱會2026亞洲巡迴終點站－香港啟德主場館》將於7月10日至12日一連三場，在香港啟德體育園主場館隆重舉行。距離開騷的時間越來越近，鄭秀文亦加緊進行操練與排練，務求將最完美的一面呈現給粉絲與樂迷。

鄭秀文近日接受訪問。（官方提供圖片）

鄭秀文在社交平台上坦言生離死別的痛，無論看過幾多次，或者親身經歷過幾多次，都不會習慣。（IG@sammi_chengsauman）

明顯長肉獲讚肥咗又靚咗

鄭秀文連日來都有於IG分享她排練的過程，日前她自拍了一段短片表示：「排排排排排排排，繼續排排排排排，日日都排排排排排。」並發文寫道：「重複又重複的排練，你我都明白，但凡工作，有苦有樂. 😽Passion 讓一切變得有意義。慶幸有最信任和很合得來的團隊們，聊吓又排吓，笑吓又分享吓，都是一種精神加油。剛才什麼都聊，聊Ai, 聊長命是否好事，聊努力的意義，聊每個人都有其獨特之處，聊婚姻，聊退休，聊工作的專業態度，聊人生挫折帶來的成長，聊生病的意義，聊美斯和C朗…..呢刻收工了！九秒九衝返屋企…. Dinner. 😁」即使辛苦排練也能找到樂趣。另外，她日前上載了一段排練短片，片中的她明顯比前有肉地，獲一眾網民大讚她肥些更好看更健康，狀態比前更好。

鄭秀文拍片表示日日都要排練。(ig截圖)

鄭秀文分享排練片段。(ig截圖)

鄭秀文明顯比前有肉地。(ig截圖)

鄭秀文的手臂和腰間都有肉。(ig截圖)

鄭秀文背影都肥了些。(ig截圖)