「最佳男配角」林景程食散水飯「轉跑道」　網民憂離巢TVB嘆不捨

曾榮獲「最佳男配角」的無綫藝人林景程，入行以來一直「身兼兩職」，除了演技備受讚賞，戲外更擁有專業的物理治療師資格。日前，他在社交平台發文宣布要「轉跑道」，更曬出與同事們吃「散水飯」及获贈蛋糕的照片，隨即引發網民熱烈討論。由於內文提到「散水」和「轉跑道」，不少網民一時間大為緊張，以為他又加入了無綫的離巢潮行列，留言關切詢問：「轉戰邊度發展？」

林景程（TVB官網）

林景程於《萬千星輝頒獎典禮2024》獲「最佳男配角」殊榮。（IG@lamkingching）

林景程驚現「散水餅」引發離巢恐慌

林景程日前在社交網發文，透露自己經常在某個地區出沒的原因，但字裡行間卻拋出了震撼彈：「成日有朋友話喺東涌見到我行嚟行去，其實我做緊東涌家福會嘅物理治療探訪工作，唔經唔覺原來已經做咗十幾年，今年要轉跑道繼續向前行。」

林景程貼上一幅「事業豐收」圖片。（IG@lamkingching）

由於他曬出的相片充斥著濃濃的離別氛圍，加上「轉跑道」三個字極具敏感度，許多心急的網民與影迷立刻誤會他要退出幕前或離開電視台。

林景程跟同事們食「散水飯」。（IG@lamkingching）

林景程所指的「轉跑道」，並非指演藝事業離巢，而是在他的物理治療師正職上「轉換服務地區」。他透露自己過去十幾年來，其實一直默默為梅窩的長者進行物理治療探訪工作，而未來則會轉到東涌繼續前行。

林景程獲贈蛋糕。（IG@lamkingching）

他也隨即貼心地上載了與舊崗位同事和長者們的道別話，字字溫馨：「多謝咁多位長者們，祝你哋繼續健健康康！多謝晒梅窩中心同事們嘅照顧，遲啲得閒啲再入嚟梅窩探大家。感恩遇上，大家繼續加油！」

林景程宣佈自己「轉跑道」。（Facebook截圖）

網民由衷敬佩：敬重你嘅專業！

網民們知道他並非離巢演藝圈後紛紛鬆了一口氣。大家除了期待他繼續拍更多好戲，更對他十多年來一邊拍戲一邊默默做正職、積極照顧社區長者的自律與愛心肅然起敬，紛紛湧入留言區送上真摯祝福：「我好鍾意睇你做戲㗎 ，不過更敬重你嘅專業」、「我都喜歡你拍戲、真心話演藝事業好難行，但有正職再追夢」、「喜歡睇你嘅演出，希望一邊繼續你嘅工作,亦繼續响電視劇嘅演出」。