非份之罪劇情1-5集｜演員陣容+TVB播出時間｜吳啟華/賴慰玲/陳煒

《非份之罪》是由王心慰監製、翁善瑩編審的全新懸疑查案劇，6月29日起逢周一至五晚八點半於翡翠台播映。劇集主要演員有吳啟華、賴慰玲、陳煒及吳偉豪等。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



（《非份之罪》劇照）

劇集以六個單元故事構成，分別為《無險女屍》、《石棺禁戀》、《一億殺機》、《危險遊戲》、《骯髒的子彈》及《恐怖情人》，故事圍繞貪戀、貪財、貪權、貪玩等禍害。

《非份之罪》第1-5集劇情（《無險女屍》）

《非份之罪》第一集 (06/29)

為了全力保護家中三位均沒有香港身份證的女性，婦產科醫生康力在家中訂立了極為嚴厲的規條。雖然他與外籍太太白美雅向來恩愛非常，長女康嘉嵐及幼女康嘉儀亦被夫妻倆視作掌上明珠，但這個看似幸福美滿的家庭背後，卻時刻充斥著不安的暗湧。

某天，嚮往自由的嘉嵐偷偷帶著妹妹嘉儀前往酒吧玩，豈料碰上警察搜查毒品。僥倖逃回家中後，憤怒的康力隨即決定將嘉嵐軟禁在房間內。然而心有不甘的嘉嵐施計騙得嘉儀替其開門，更順手偷走了康力的現金離家出走。眼見姐姐一連幾天音訊全無，嘉儀焦慮萬分，直到她赫然看到電視新聞正在報道一則驚人的無面女屍發現案……

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第二集 (06/30)

雖然康力多番規勸，叫女兒切勿對電視那具無臉女屍瞎猜，但焦慮萬分的嘉儀根本無法釋懷。她瞞著父母，找來在圖書館結識的記者朋友韋家俊陪同壯膽，私下調查姐姐的秘密男友王思勤，更從酒保口中得知思勤風評極差。為了避免離家出走的嘉嵐在外惹事而牽連家庭，康力決意帶同美雅與嘉儀舉家離開香港，返回太太的原居地重過新生。

儘管其後收到嘉嵐報平安的訊息，嘉儀仍未安心，更成功猜中姐姐社交媒體的帳戶密碼，隻身偷溜到思勤就讀的大學找他。思勤表面上答應帶她去見嘉嵐，怎料……

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第三集 (07/01)

幸好家俊早有預感，及時趕到工廈單位順利將嘉儀救出。安全回家的嘉儀，卻從父親康力口中聽聞噩耗：根據無臉女屍體內的朱古力瘤位置，死者恐怕真的是嘉嵐。悲痛欲絕的嘉儀不願姐姐死得不明不白，決心與家俊聯手揪出真兇。他們查到嘉嵐離家後曾入住某家賓館，並發現思勤曾對其施暴及偷取錢財。二人推測思勤極可能是圖財害命，隨即向警方舉報。警方雖然成功逮捕思勤，但深入追查後卻另有驚人發現。嘉儀本以為事件已告一段落，豈料康力驚覺她私自外出查探案情，暴怒之下竟將嘉儀狠心反鎖在房間之內。

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第四集 (07/02)

被囚禁在房內的嘉儀無比思念家俊，美雅憐憫這對小情人，終肯通融放嘉儀出外親自向家俊道別。那邊廂，警方查出嘉嵐真正的男伴實為法律系學生陳立占。立占曾託思勤為嘉嵐搭路安排偷渡，唯家俊卻深切懷疑立占才是真兇。嘉儀與家俊趕往某工廈單位尋找立占，豈料該處竟是偷渡集團的巢穴。二人不慎落網被關，隨後發覺立占同遭囚禁於此。

幸而警方將三人救出，嘉儀強忍悲痛與家俊作別，準備隨父母離港。未幾，家俊來電告知嘉儀，指結合警方與自家的最新線索，對真兇是誰已有頭緒……

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》第五集 (07/03)

正當嘉儀即將揭開殺害嘉嵐背後的真兇身分時，卻突遭暗算被注射了迷暈針。當她恢復意識醒來後，隨即試圖設法逃走。幸好家俊及時利用手機追蹤程式鎖定了嘉儀的位置，引領她逃離險境。豈料就在此時，案中的關鍵人物竟手持鐵鎚狂奔衝入，企圖斬向家俊，在千鈞一髮之際，美雅挺身而出以身阻擋。

事後，嘉儀本打算離港逃難，但家俊顧及到美雅的安危，極力勸導她留下來，並提議彼此從今以後攜手生活，共同去面對未來的種種困境。嘉儀深受感動並點頭答應，此時電視正播放著最新的新聞畫面，報道指出殺害嘉嵐的真正兇手終於落網……

（《非份之罪》劇照）

《非份之罪》演員

吳啟華 飾 康力

吳啟華 飾 康力（TVB圖片）

賴慰玲 飾 謝芷君

賴慰玲 飾 謝芷君（TVB圖片）

陳煒 飾 梁悅萍

陳煒 飾 梁悅萍（TVB圖片）

吳偉豪 飾 危家仁