千香劇情｜最新追劇日曆/更新時間+演員關係圖+角色簡介

《千香》陸劇，改編自小説《千香百媚》。有鞠覺亮為執導，由宋威龍、鞠婧禕領銜主演的一套以古裝愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。



《千香》電視劇情大綱

天地異變，海隕降臨，建木神樹自浩劫中浮現——傳說得其果實者，便可駕馭萬物。仙、妖、魔三族為爭奪建木之實，掀起滔天血戰。百年光陰流轉，雷修遠（宋威龍 飾）為救與自己相依為命的兄長，刻意接近青丘孤女小棒槌——姜黎非（鞠婧禕 飾），卻於因緣際會下，雙雙踏入雛鳳書院修習。書院中以命相護的夥伴們，不僅給予小棒槌生平最初的友誼，亦在她心底悄然種下情動的念想；她與雷修遠從摯友漸生傾慕，最終一同進入同一門派。

兩顆心愈靠愈近，身世之謎卻亦逐步揭開。小棒槌歷經脫胎換骨，終蛻變成冰雪之姿的姜黎非，其前所未聞的資質引來有心之人追查她的身世來歷。雷修遠一路生死相隨，二人同為異類，為世所不容；身世背景更令他們相愛而不得，在眾人對異族秘辛的追逐中，雙雙走入迷霧般的困局。相遇並非偶然，宿命逼人，二人最終選擇勇敢對抗天命，以煉化自身為代價，換回三界太平。

《千香》播出更新時間｜最新追劇日曆

《千香》電視劇幾時播?《千香》於6月27日12時播放，一共有33集，由優酷，酷喵TV播放。優酷VIP會員首更3集，6月28日至7月1日、7月3日、7月5日每天更新2集，7月2日、7月4日每天更新1集，SVIP每個更新日提前多看1集。

《千香》演員

宋威龍 飾 雷修遠

宋威龍 飾 雷修遠（千香官博@Weibo）

鞠婧禕 飾 姜黎非

鞠婧禕 飾 姜黎非（千香官博@Weibo）

劉夢芮 飾 百里歌林

劉夢芮 飾 百里歌林（千香官博@Weibo）

趙華為 飾 紀桐周