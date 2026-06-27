邱傲然專訪｜開騷與妹同台　指若入行心臟要強大：預咗唔好嘅說話

邱傲然（Tiger）今晚在麥花臣舉行《Tiger Yau “Where It Continues” Live 2026》，承接3月首個個人演唱會《Where It Begins》。對觀眾而言，Part 2是順理成章的延續；對Tiger而言，卻是一次由「不相信自己」走到「繼續站上舞台」的證明。最初收到要開首個Solo Concert的消息時，他不是問自己能否做到，而是直言「應該唔得㗎喇」；但在團隊支持與反覆練習下，他終於完成一個人唱足二十多首歌的挑戰。上次演唱會其中兩個溫馨場面，先是與《全民造星》時期已支持自己的Fans Club會長擁抱，Tiger的粉絲在其他。而另一個感人時刻，是Tiger在妹妹伴奏下合唱，妹妹本身樣貌標緻，亦有翻唱不同歌曲，似乎已很Ready入行。Tiger指對方尚未決定要入行，但假若妹妹決定要做藝人，他會寄語對方：「心臟要強大」，並指：「你一定要預咗一啲唔好嘅嘅說話，或者唔一定會順風順水。」

服裝：MISBHV, Plateau Studio

形象：WANJANSCO 温唯 @THECLOTHESURGEON

化妝： : Cori Wong

髮型 : Manho Li @ Hair Culture

場地：Mondrian Hong Kong @mondrianhongkong



Tiger在《Tiger Yau “Where It Continues” Live 2026》演唱會前夕接受《01娛樂》專訪。（陳順禎攝）

曾不相信自己能hold台「應該唔得㗎喇」 幸獲花姐天衡鼓勵

演唱會能開Part 2，對Tiger而言是從未想像過的事，甚至連Part 1，對他而言都是遙不可及的。猶記得最初收到要做Solo Concert的消息時，他根本已直接判定自己「應該唔得」，他坦言：「唔係問自己得唔得，係應該唔得㗎喇！」對一個過去以跳舞見稱，連歌也少唱的成員而言，一個人唱足二十多首歌，本身就是技術、體能與心理上的大挑戰。

Tiger表達初知道自己要開演唱會Part one時的心情：「唔係問自己得唔得，係應該唔得㗎喇！」

Tiger記得自己曾跟花姐表達過自己的擔憂：「因為真係一個show，都唔係人咁品，咁但係去到最尾，天衡（演唱會音樂總監）就喺度，佢係勁Supportive，一路喺度push，一路喺度討論，一齊幫我，成隊band一齊喺度練，慢慢就出咗嚟。」至於花姐當時如何回應他的擔心，他說：「都係類似『到時得㗎啦，你畀心機練啦，仲有啲時間。』」問他是否代表花姐其實也覺得他做得到，他謙虛地說：「希望係！不過佢都睇得好開心，佢都有同我講。」一個演唱會從來不是一個人完成，Tiger的Part 1背後，是一班人陪他由不相信自己，到慢慢站穩的團隊在背後支撐著。

除了花姐推動，Tiger亦感謝樂隊及音樂總監天衡力撐！

練習沖淡緊張 學會在台上講多一點自己

回想Part 1第一次正式一個人升上台、面對全場觀眾的感覺，Tiger第一個反應是興奮大於緊張，他說：「因為我哋今次都都練咗好多次，係咁練，係咁練，所以去到嗰下緊張嗰個比例反而少啲，反而好多係興奮，同埋一開始知道有呢個show，我就知道一個人要唱廿幾首歌，咁技巧上、體能上都係會擔心，本身又唔係叻，但係通過慢慢好多好多嘅練習，你就會令到緊張開始慢慢越嚟越少，咁end up完成咗嗰件事，就會好開心呀，好彩我哋有練咗，好彩我哋完成到喇！」

Tiger起初擔心自己的技巧、體力能否應付整個演唱會，但隨著練習，他慢慢由緊張變成興奮。（陳順禎攝）

在不少觀眾印象中，Tiger過往MIRROR中較沉默寡言的一位，予人安靜、內斂的感覺，但在Part 1演唱會上，他明顯話多了，也讓觀眾看見他更願意表達的一面。Tiger也同意：「我覺得係講多咗嘢嘅確實！但係都係嗰句啦，我覺得諗法就一路都有嘅，只不過可能時間過耐咗，更加熟習我嘅工作環境呀，熟習好多人聽我講嘢呀，咁所以就會有呢個機會同埋有呢個勇氣，慢慢講多啲、講多啲、講多啲咁樣，所以都可以話我係外放咗嘅。」

Tiger也承認自己比以前話多了，也外放了。（陳順禎攝）

新歌《呼吸一世》趕及Part 2推出 笑言再玩新技能要變魔術

來到Part 2，Tiger趕及在演唱會推出了新歌《呼吸一世》，他不特別定義它是否「主題曲」，但若觀眾覺得它是，亦未嘗不可。歌曲主題與緣分有關，他認為緣分與煙相似，會有一霎溫暖，但最終亦會煙消雲散、走向盡頭。雖然聽來傷感，不過Tiger希望透過歌曲傳遞大愛與釋懷：「無論緣分帶我哋去到邊度、去到最後完結，我哋都係祝福對方係好嘅。」他認為這亦是一首適合現場大合唱的歌。

上次演唱會施盡渾身解數，既然Part 2承接Part 1，外界自然會好奇，Tiger還有甚麼板斧可以拿出來。他笑言：「你話技能上呢，就其實真係難啲諗啲新嘢啦，再嚟真係變魔術㗎喇。咁但係你話，諗法上都仲有啲item都想做，有啲歌係想唱，譬如同阿妹有冇啲咩新嘅搞作呀，演奏上，咁呢啲都有機會可以擺喺Part 2嗰個Rundown上面，所以我哋喺選曲，一啲特別嘅item上都幾有心思，大家可以期待下。」原本團隊也曾擔心，如果Part 2要改動太多，幾乎等於重新製作一個新show，但時間未必容許。不過最後出來的版本，比Tiger起初想像中多了不同之處，既會在沿用部份中加入小變化，亦會有全新曲目。

來到Part 2，除了翻唱歌《手放開》及《漣漪》外，Tiger趕及在演唱會推出了新歌《呼吸一世》，認為這是一首適合現場大合唱的歌。

老靈魂選曲源自父母 兒時連唱K都未必開口

Tiger一直被形容有個「老靈魂」，他翻唱的選曲亦不時反映出這一點，例如在演唱會上翻唱過張國榮的《大熱》、陳百強《深愛著你》等等，這份音樂品味，其實很大程度來自父母的薰陶：「細個可能佢哋聽歌或者揸車播歌，就係呢啲年代嘅歌，或者佢哋都會分享，佢哋細個嘅時候聽返嗰首歌係點樣，會有呢啲嘢，所以就導致我可能聽得太多呢啲歌，就鐘意呢啲歌。」中學時期他也有聽當時流行的歌，但若說到自己唱歌的習慣，他反而不是從小愛唱K的人，甚至去唱K也未必怎樣開口。

正因如此，他亦估不到自己有一天可以開一個個人演唱會，直言：「係呀！我都唔係由細唱到大，但我跳舞係由細跳到大，所以我跳舞就覺得OK吖，但唱歌會有啲咁嘅反差。」他續說：「欸！咪有啲酒樓有啲房，佢有部K喺度，我通常都係會嗰啲moment先會唱。」

Tiger自小沒有特別喜歡唱歌，最多是去酒樓才會唱，所以能開個人演唱會更是不可思議。（陳順禎攝）

若妹妹想入行 建議心臟要強大：預咗唔好嘅說話

Part 1中，Tiger的妹妹彈琴伴奏並合唱《Fields of Gold》，獲得不少好評，他透露妹妹會於Part 2再度上台帶來新的表演。提到妹妹本身外形亮眼，亦有出show和翻唱不同歌曲，會否有意入行，Tiger表示妹妹確實喜歡表演和音樂，但暫時未有具體地說要入行正式成為藝人：「係咪咁specific話要入行，要簽邊間經理人公司呢？我又未聽過佢咁樣講住，佢冇好肯定同我講『我想簽公司』，但我知佢好想表演，好鍾意表演。冇呀，因為佢仲讀緊書，而佢亦都係一個好有諗法嘅人，所以就由得佢go with the flow，到佢決定咗會同我講，我幫到啲咩就會幫手。」

Part 1中，Tiger的妹妹彈琴伴奏並合唱《Fields of Gold》，獲得不少好評，提到妹妹本身外形亮眼，亦有出show和翻唱不同歌曲，會否有意入行，Tiger表示妹妹確實喜歡表演和音樂，但暫時未有具體地說要入行正式成為藝人。

如果妹妹真的想成為藝人，Tiger會給她甚麼建議呢？他的答案很直接——心臟要強大一點，這不只是哥哥對妹妹的提醒，也是他自己入行以來的經驗之談：「如果要做一個藝人，心臟要強大啲，你一定要預咗一啲唔好嘅嘅說話，或者唔一定會順風順水，呢啲嘢佢都明。」問到要如何訓練心臟，他的答案更加簡單：「唔睇！」對Tiger而言，既然知道某些言論會令自己不開心，那就不要看，也是一種保護自己的方法。而那些他選擇不看的，主要是惡意批評與人身攻擊：「呢啲睇嚟都罷。」

若妹妹有意成為藝人，Tiger的建議是：「心臟要強大啲，你一定要預咗一啲唔好嘅嘅說話，或者唔一定會順風順水！」（陳順禎攝）

Tiger不覺得一定是受過傷才學會過濾留言，但他很清楚自己害怕負能量，故不想被波及：「我又唔可以話自己受過傷，但係因為我知道自己好怕負能量，即係我一feel到嗰個空間裡面有啲……好大情緒嗰啲，我都會受到波及，所以我就會知道自己，嗯，唔得喇咁樣。」

Tiger直言自己會不看惡意批評與人身攻擊，因不想接觸負能量：「因為我知道自己好怕負能量，即係我一feel到嗰個空間裡面有啲……好大情緒嗰啲，我都會受到波及。」（陳順禎攝）

深情道謝Fans Club會長：未有MIRROR已第一個攞燈牌俾我簽

Part 1演唱會其中一幕在網上洗板的，就是Encore部份Tiger與Fans Club會長擁抱的畫面，即使沒有入場的觀眾，光看片段也覺得感動。Tiger回想，當時他近觀眾唱《Alright》，全場燈也打開了，他很清楚看見台下的人，其中一位正是一路陪伴他的Fans Club會長。那一刻，Tiger腦海中閃過很多畫面：「我好清楚見到佢，就企喺嗰度，然後我人生第一個Solo Concert嘅最後一首歌，唱返我人生第一首Solo歌，然後我見到呢一個人，呢一個人，就係嗰陣時都未有MIRROR嘅，都係《全民造星》，佢係第一個會攞住個燈牌行埋嚟畀我簽名嘅嗰個人，我覺得呢啲所有嘢好似就連埋咗，就係咁樣發生咗。」

Part 1演唱會其中一幕在網上洗板的，就是Encore部份Tiger與Fans Club會長擁抱的畫面，Tiger坦言：「呢一個人，就係嗰陣時都未有MIRROR嘅，都係《全民造星》，佢係第一個會攞住個燈牌行埋嚟畀我簽名嘅嗰個人。」

鏡粉之間偶然會爆出爭端，但Tiger的Fans Club會長卻被形容為「受萬人景仰」，其他成員的粉絲都替她開心。Tiger認為這是對方個人能力與待人處事很厲害的地方，也令Fans Club平日舉辦的活動非常有組織：「一路以嚟，大大小小Fans Club嘅事務，佢都好關心、好上心，幫咗我好多，我諗佢喺我呢個生涯裡面，係一個好緊要嘅齒輪，所以係一個感謝。」

他繼續稱讚Fans：「其實佢哋全部有正職，而佢哋搞嗰啲活動，係完整到我覺得『其實你哋搞活動都得啦！』係呢個感覺。佢哋真係一班好犀利嘅人，又有啲影相好叻呀、畫畫又好靚呀，剪片又好叻呀，即係好多能人異士喺嗰個圈裡面，所以係幫咗我好多我覺得佢哋。」

Tiger大力稱讚Fans全是能人異士，在正職以外仍能各自以不同技能去支持自己：「佢哋真係一班好犀利嘅人，又有啲影相好叻呀、畫畫又好靚呀，剪片又好叻呀……」（陳順禎攝）

與粉絲相處之道 互相畀空間：唔會令到我難做

問Tiger平日如何與粉絲相處，是否有甚麼方法可以「教」到一班fans這樣好，他立即謙虛地說不敢講教，只是覺得最重要是給彼此空間，而這份空間是雙向的：「因為佢哋畀空間我，好有禮貌，唔會令到我難做，咁呢個我覺得係佢哋好可愛嘅地方，而呢個我都覺得係好緊要嘅一樣嘢。」每次應援、出歌、落廣告、展覽安排，粉絲都花了很多心思，不只是簡單擺幾張相，而是會構思與他不同階段相關的內容，例如借用他以前跳舞的物品、拍戲留下的戲服，讓展覽更有故事，他坦言：「呢啲位其實係一定要相當有愛先至會做到，同埋有啲感動，就係佢哋本身好團結，佢哋唔係一種好自私嘅……我要佔有，要點樣點樣，佢哋一班人係一個團隊，佢哋好互相、好禮讓，呢個我覺得係好難得。」

Tiger與Fans的相處之道就是互相畀空間：「佢哋畀空間我，好有禮貌，唔會令到我難做，咁呢個我覺得係佢哋好可愛嘅地方，而呢個我都覺得係好緊要嘅一樣嘢。」（陳順禎攝）

粉絲因自己獲得力量 相信作品真的會影響人

粉絲令Tiger感動的事，不一定是大型應援，還有可能是面對面一句真誠的話，他回憶起：「有一次係Fan meet，然後佢真係好真心、好誠懇咁同你講，我因為你嘅邊一首歌影響到我有返力量，多謝MIRROR，真係俾到力量我，佢真係好誠懇、好真心咁樣講。然後又有啲人同我講，我真係因為你所以我去學結他，呢啲係我估唔到係真真實實會發生嘅一啲事。」

這些說話，以前他可能只會在電影、劇集或故事裡聽見，但當真的有人坐在面前親口說出來，他才感受到作品的影響力不是空泛的概念，而是真實存在於某些人的生活裡：「你要相信你嘅作品係真係影響到人！」

因為Fans的真情告白，讓Tiger深深領略到：「你要相信你嘅作品係真係影響到人！」（陳順禎攝）

不想被歌手演員框死 Tiger：只想做這個行業的人

近年外界不時揣測MIRROR未來發展，甚至討論合約完結後會否解散，這刻當然未有定案，但假如有一天Tiger成為一個獨立發展的藝人，他希望自己行甚麼路線呢？他不想被單一身份框住，表示：「其實我冇話特定我一定要係一個演員或者我係一個歌手，我係覺得真係好大空間去並存㗎呢啲嘢，只要係有呢個機會做到就OK！呢個都係我一直以嚟嘅諗法，我想做呢一個行業嘅人囉，乜都做。」問他是否覺得有得做已經很好，他立即笑言：「係呀係呀！點解唔咁樣呢？多啲瓣數唔係仲好咩？」

至於接下來想挑戰甚麼範疇，Tiger透露最先要「找數」與AK出歌，「因為講咗好耐，要同AK同天衡搞一樣嘢出嚟。」

近年外界不時揣測MIRROR未來發展，假如有一天Tiger成為一個獨立發展的藝人，他不想被演唱或歌手單一身份框住，表示：「我係覺得真係好大空間去並存㗎呢啲嘢，只要係有呢個機會做到就OK！我想做呢一個行業嘅人囉，乜都做。」（陳順禎攝）

Tiger希望盡快能找數與AK出歌！（資料圖片）

30歲前不設硬性目標 Keep住做想做的事已很幸福

Tiger是1999年7月出生，也是MIRROR最年輕成員，隊友們陸續踏入30歲，他早前笑言很快整隊MIRROR都30歲了。雖然他常有三年時間，但對於30歲前會否有什麼目標，他並沒有為自己設定很硬性、很實質的目標，他說：「我覺得我係朝住我想做嘅嘢嗰個方向發展緊㗎喇，但我冇一啲好實質，我30歲前一定要出幾多隻碟、我要去邊度開演唱會、tour，我冇呢樣嘢喺我心裡面，但總之就係Keep住做到一啲我想做嘅嘢，我就已經覺得好開心。」

正如演唱會Part 1，對他來說已經是一件很開心、很幸福的事：「因為我已經做到一啲我自己好開心嘅嘢，Part 1已經係一樣，我成日同人講我玩得好開心，我已經好幸福，其實Keep住有呢啲咁想做嘅嘢，就自然而然慢慢會做得好。」