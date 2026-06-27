愛回家｜驚爆拆廠變歷史　「風少」陳浚霆曬熊家大門照引不捨

陪伴無數香港觀眾度過無數個夜晚、TVB王牌長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》正式迎來大結局！劇組為了給這部經典作品劃上完美句號，不僅安排古佩玲飾演的「素素」搬離熊家，更正式拆除了充滿集體回憶的「熊家」錄影廠布景。消息一出，隨即引發大批忠實劇迷的強烈不捨。

《愛・回家之開心速遞》迎大結局。（TVB截圖）

「風少」陳浚霆曬拆卸大門

隨著劇集收尾，電視城內那個人人熟悉的「熊家」廠景也逃不過被清拆的命運。在劇中飾演「風少」的陳浚霆，就在社交平台上載了一張讓人極度唏噓的照片——已被拆卸下來的「熊家」大門，他更在帖文中傷感地詢問網民：「你哋知唔知呢個係咩嚟㗎？」

陳浚霆在社交平台上載了已被拆卸下來的「熊家」大門。（threads）

照片曝光後，大批「愛回家」的忠實粉絲一眼便認出這扇陪伴大家多年的大門，紛紛痛心留言：「熊家個門口」、「愛回家 廠景」，更有網民留言大感不捨之情：「唔捨得！晚晚追」。

有網民認出是熊家個門口，獲得了陳浚霆點讚。（threads）

大批網民嘆不捨。（threads）

江嘉敏亂入扮傻問「係咩嚟」

在一片愁雲慘霧的告別氛圍中，竟然出現了搞笑的小插曲。在《金式森林》中飾演方芷君的江嘉敏，突然現身陳浚霆的留言區，直接地開玩笑詢問：「唔知啊，係咩嚟㗎二哥？」面對好友的調皮惡搞，陳浚霆也隨即發揮幽默本色，用劇中人的口吻搞笑回覆：「回家，我告訴你。」