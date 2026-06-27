陳伶俐突刪夫妻恩愛合照疑婚姻再現暗湧　去年獨自慶生一度傳婚變

曾在1996年參選港姐的陳伶俐，落選後簽約TVB成為旗下藝人，因工作關係結識林敏驄，兩人在1998年結婚，至2008年正式離婚，兩名兒子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）跟隨媽媽生活。2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並誕下兒子劉駿浠（Marengo），婚後成為豪門少奶奶的陳伶俐，一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行，閒時相約好友聚會，生活自在。不過陳伶俐近日就將近年在IG分享的夫妻恩愛合照全刪除，只剩下多年前的舊照，因而惹來外界猜測婚姻現暗湧！

陳伶俐與前夫林敏驄育有兩子林肯（Lincoln）和林善（Yohji）。（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘。（資料圖片）

婚後陳伶俐一直過着養尊處優的生活，不時與老公二人世界去旅行。（IG@brianna.0li）

不時大曬恩愛。（IG@brianna.0li）

2012年陳伶俐再婚嫁給新加坡隱形富豪胡嘉烈後人劉頌銘，並為對方誕下一子。（IG@brianna.0li）

婚後養尊處優。（IG@brianna.0li）

陳伶俐再婚嫁隱形富豪 住3,000呎超級豪宅

陳伶俐與劉頌銘結婚多年一直十分恩愛，據知劉頌銘的家族生意遍佈新加坡、香港及內地，婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住，大宅背山面海，室內面積達3,000呎，設有過千呎戶外花園，俯瞰無敵海景。而陳伶俐與奶奶亦相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，更曾獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！

婚後陳伶俐搬入夫家位於山頂布力徑的超級富豪級獨立屋，與老爺奶奶同住。（IG@brianna.0li）

超級豪宅！（IG@brianna.0li）

相當富麗堂皇。（IG@brianna.0li）

設有過千呎戶外花園。（IG@brianna.0li）

戶外花園。（IG@brianna.0li）

背山望海。（IG@brianna.0li）

大草地。（IG@brianna.0li）

充氣泳池。（Facebook圖片）

花園好大。（Facebook圖片）

BBQ！（Facebook圖片）

陳伶俐與奶奶相處融洽，除了獲贈新加坡市值億半的豪宅作禮物之外，更曾獲奶奶送上生日驚喜，相當幸福！（IG@brianna.0li）

去年陳伶俐獨自慶生老公缺席 恩愛合體力破婚變傳聞

不過去年1月陳伶俐48歲生日時曬出獨照，並寫道：「打開第48頁。#鼓勵自己 #欣賞自己 #稱讚自己 未必做得最好，但已盡力而為。世事無常，多謝所有愛錫我的人，繼續努力學習，迎接更多的頁數。」老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻，因而一度傳出婚姻觸礁，但同年4月她就與老公合體睇謝霆鋒演唱會，力證兩人依然甜蜜！直至去年7月陳伶俐再曬出同老公一起為囝囝慶祝11歲生日的合照，大曬溫馨全家福！

去年1月陳伶俐48歲生日，但老公及家人都未有陪伴在身邊，形單影隻。（IG@brianna.0li）

同年4月陳伶俐與老公合體睇謝霆鋒演唱會，力證兩人依然甜蜜！（IG截圖）

為囝囝慶祝11歲生日。（IG截圖）

陳伶俐近日就將近年在IG分享的夫妻恩愛合照全刪除，只剩下多年前的舊照。圖為2016年5月兩公婆一起睇黎明演唱會。（IG@brianna.0li）

2016年8月日本旅行。（IG@brianna.0li）

2018年4月張智霖到訪劉頌銘旗下食肆「宮保」。（IG@brianna.0li）

回顧過往恩愛合照：

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陳伶俐潛心修佛 引述《金剛經》悟出處世之道

一向信佛的陳伶俐，近年潛心修行，不時分享佛偈，今年5月她就曾曬出自拍照，並寫道：「應無所住而生其心。」據知這句話出自佛教經典《金剛經》，意思是在面對世間萬物時，內心不執著、不貪戀任何相狀（無所住），同時又能發起利益眾生的慈悲與智慧（生其心）。而佛教認為「相由心生」，見陳伶俐眼神柔和、五官線條溫潤，由內而外都散發和善氣場，狀態更勝從前！

狀態更勝從前！（IG@brianna.0li）

潛心修佛。（IG@brianna.0li）

潛心修佛。（IG@brianna.0li）