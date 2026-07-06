離巢小花驚揭10蚊碎豬肉食幾餐非最慘　曾與母捱窮一個餸食足幾日

邱晴參選港姐入行，初出道時擔任兒童節目主持，於2021年離開TVB往外闖。邱晴早前出席HOY全新綜藝節目《嫲嫲飯飯》之《給阿嬤的情書》特別場活動。她透露在她出世時家中5代同堂，而她與嫲嫲的感情特別好：「我係單身家庭喺香港跟媽咪住，嫲嫲喺鄉下，我哋好少見，但每次見到都會好肉緊咁攬住對方，有一種久別重逢嘅感覺，會不停咁同嫲嫲傾偈。我好鍾意鄉下嗰種大家庭嘅溫暖，鍾意返鄉下。嫲嫲對我嘅記憶好深厚，會講返畀我知我細個嘅事，例如我細個好鍾意出街，落雨都要出街，令我更加了解自己。」

邱晴好fit。(張嘉敏攝)

邱晴瘦咗一圈。(張嘉敏攝)

10蚊碎豬肉食幾餐不是最慘

提到早前邱晴談及自己曾經捱窮的日子，因遇上疫情衝擊，試過長達兩年幾乎零工作，接近零收入，戶口只剩港幣70蚊，她要到街市買10蚊碎豬肉，分開幾餐食，對此她說：「依家已經無咁窮，工作收入都ok，想儲返啲錢。（嗰段時間係咪你最窮嘅日子？）細細個嘅時候窮啲，嗰時因為窮，我媽咪煮煲薯仔炆雞翼食幾日。依家有返多啲工作，除咗幕前演出，仲有去朋友嘅店舖幫手，佢都有畀返啲人工我。同埋我有荷蘭飛環嘅教練牌，有教班。最近忙緊拍攝《運動關注組》。（呢行收入唔穩定，有無後悔入行？）所有嘅決定都係最好嘅決定，我好鍾意做呢行，鍾意演戲想帶歡樂畀大家，捱吓窮無問題。」

一齊睇戲。(張嘉敏攝)

瘦一圈身材Fit爆

邱晴看來明顯比之前瘦了一圈，她表示因為刻意減肥：「做多啲運動，食少啲嘢，食少啲澱粉質。不過之前食得太少又做好多運動，搞到個人好虛，血糖唔夠，所以依家食返正常啲，唔介意有個小肚腩，咁樣健康啲，個人有返啲力量。（仲要唔要再減？）想瘦多5kg，夏天可能要拍旅遊節目，想線條好睇啲，嚟緊都會跟教練操練。」她笑言並非因為捱窮而餓瘦了。

邱晴好靚女。(張嘉敏攝)