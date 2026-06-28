施可瑩親友公布追思會安排　以Fan Meet形式舉行：不是沉重的離別

主持施可瑩（Lillian）本月21日因不敵卵巢癌離世，由於她過往曾擔任日、韓、泰星活動及見面會司儀及電影謝票活動主持，故古天樂、鄺玲玲、余香凝、鄺潔楹等多位藝人都有表達不捨及惋惜。而今日（28日）晚上，施可瑩的社交平台公布其追思會安排，當中加入了小巧思，以《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》為主題，更表明不是沉重的離別，而是「一場屬於 Lillian 的專屬舞台」，現場亦會設有獻花區及懷緬區等應援企劃。帖文中附有Google表格連結，以供出席者報名，而即使未能出席，亦可透過表格留下想對Lillian說的話或應援照片，其「應援會主辦單位」——摯愛及親友，將把心意整理好，並轉達予Lillian。

施可瑩於6月21日不敵卵巢癌離世。（IG@ lillianxlillian）

施可瑩的社交平台公布其追思會安排，當中加入了小巧思，以《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》為主題，更表明不是沉重的離別，而是「一場屬於 Lillian 的專屬舞台」。（IG@ lillianxlillian）

追思會詳情及公告全文如下：

《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》aka 追思會 公告



各位 VIP 粉絲與摯友們：



在大家心中永遠元氣滿滿的 Lillian 施可瑩，她的笑容、溫暖與正能量，相信已經深深烙印在我們每個人的心中。如今，她準備轉場去挑戰更頂級、更閃耀的舞台了。



為了回饋一直已來不離不棄、陪她一起笑過鬧過的忠實粉絲們，後援會（也就是我們這群好友）遵從 Lillian 的意願，特別安排這場 《Lillian 施可瑩 2026 最終場 Fan Meeting》aka 追思會！



這不是一場沉重的道別，而是一場屬於 Lillian 的專屬舞台。現場將無限量供應她招牌的燦爛笑容、她最愛的音樂，還有我們共同擁有的青春回憶。



現誠邀各位出席💛



🎫 Fan Meeting資訊

活動日期： 2026 年 7 月 12 日（星期日）

開放時間： 17:00 – 20:00

地點：賽馬會善寧之家 一樓靜思室

場館地址：香港新界沙田亞公角山路 18 號



交通指南：

小巴：於港鐵沙田站 B 出口，搭乘 67K 小巴 直達。

巴士：搭乘巴士至「沙田醫院」站下車，隨後步行上山。

由於場地限制，不提供泊車位。



🌿 粉絲應援安排（請大家配合遵守）



🧥 服裝規定（Dress Code）：

讓我們一起穿上Lillian喜歡的大地色系（如：米色、卡其色、啡色、柔和綠色等）漂亮出席，請盡量避免黑色衣着。



💐 現場應援企劃：

現場設有獻花區和懷緬區，以流暢的步行動線展示Lillian不同面向的珍貴回憶、生活與故事。



📣 粉絲參加須知

📋 粉絲登記及應援募集

為方便統計出席人數及籌備活動安排，誠邀各位粉絲填寫登記表。無論能否親臨現場，每一份心意對 Lillian 都同樣珍貴。



🔗 表格：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdj8_fituBcyDKXAXjqXj3BWZW06Cm3RGVyk92tromk8IcYhQ/viewform



✅ 預計出席的粉絲：

請填寫表格，以便統計出席人數及安排現場流程，期待與大家一同送上最真摯的祝福。



💝 未能到場的粉絲：

即使未能親臨現場，也歡迎透過表格留下想對 Lillian 說的話，或上傳應援照片。我們將用心整理每一份心意，連同大家的愛與支持，一併轉達予 Lillian。



⚠️ 備註：

本場見面會不設瞻仰遺容。願大家記住的，永遠是 Lillian 一如既往的笑容與光亮。



主辦單位： Lillian 後援會（摯愛和親友 敬啟）



現場設有獻花區和懷緬區，以流暢的步行動線展示Lillian不同面向的珍貴回憶、生活與故事。（IG@ lillianxlillian）

主辦表示，有意出席的朋友，可填妥Google表格，而未能出席者，也能寫下想對Lillian說的話。（IG@ lillianxlillian）