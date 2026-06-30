陳伶俐懶理婚變傳聞與好友暢飲　轉發金句：沉默是女人最大底氣

1996年落選港姐、現年49歲的陳伶俐，自2008年與著名音樂人林敏驄離婚後，於2012年帶著兩個兒子再婚嫁給新加坡富商後人劉頌銘，並為對方誕下一子。然而，近年屢傳婚變的她，日前再度被爆出婚姻亮起紅燈，當時她僅以雙手合十的表情符號回應傳媒，並未正面否認。直至6月29日晚，陳伶俐終於打破沉默，在社交平台分享了自己與朋友們聚會的最新合照，並發布了一段意味深長的文字，似乎是在隔空暗示自己當下的真實心情。

陳伶俐再婚後成為幸福少奶奶。(ig圖片)

轉發「沉默金句」吐露清醒心聲

陳伶俐昨晚在IG限時動態連發兩條帖文。第一張照片中，她與三五知己在餐廳舉杯暢飲，眾人面露微笑、氣氛相當愉快，她更將合照用AI生成可愛畫風，並配上享受當下「enjoythemoment」的標籤，看起來狀態甚佳，心情似乎完全沒有受到婚變傳聞的影響。而另一張照片則轉發了一篇配有女性側面剪影的深度文章，內容直言「沉默，是女人最大的底氣」，並感嘆年輕時總想解釋、害怕被誤會，但真正成熟的人早就不再浪費時間向不懂自己的人解釋，強調沉默並非軟弱而是一種清醒。

歷兩段婚姻育有三子

回顧陳伶俐的感情與事業之路，她於1996年以19歲之齡參選港姐，落選後入讀TVB第9期藝員訓練班，畢業後因擔任資訊節目《城市追擊》主持，在採訪中與林敏驄火速撻著。兩人於1998年因女方懷孕而奉子成婚，婚後育有林肯（Lincoln）和林善（Yohji）兩子，可惜這段維持了10年的婚姻最終在2008年宣告結束，兩子此後一直由陳伶俐獨自照顧。雖然經歷過第一段婚姻的失敗，但她隨後成功再婚踏入豪門，如今面對第二段婚姻的暗湧，她透過網絡展現出的成熟與清醒，無疑向大眾證明了她早已學會如何優雅地面對人生風雨。