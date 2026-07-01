播音天后瀟湘喜迎97歲大壽精神奕奕　與亡夫李我相伴多年鶼鰈情深

有「播音天后」之稱的瀟湘（原名何侶雲），是已故「播音皇帝」李我（原名李晚景）的第二任太太。自丈夫於2021年離世後，瀟湘便鮮有公開露面。日前，瀟湘迎來97歲大壽，一眾好友及親人特別為她設宴慶祝。



瀟湘喜迎97歲大壽。（Facebook@Man Sun Cheung）

97歲瀟湘精神奕奕激罕露面

張文新獲邀參加壽宴，並在社交平台分享了多張壽宴相片。相中可見97歲的瀟湘精神飽滿，身穿紅色上衣，外搭一件優雅的黑色碎花外套，戴著眼鏡且面色紅潤。當日除了有孫兒及孫媳陪伴在側，車淑梅與譚淑瑩等多位好友、後輩亦齊聚一堂，場面十分溫馨。

孫兒Ringo及孫媳陪伴在側。（Facebook@Man Sun Cheung）

不少好友到場祝壽。（Facebook@Man Sun Cheung）

大家都很開心。（網上圖片）

瀟湘精神飽滿。（網上圖片）

思路清晰中氣十足致詞

在現場曝光的短片中，親友們一邊拍手一邊為瀟湘高唱祝壽歌，瀟湘表現得相當雀躍，開心地跟著節奏拍手。最令人驚喜的是，年屆97歲的她依然思路清晰、說話時中氣十足，甚至還能發表長達近一分鐘的生日感言，狀態極佳。

相當雀躍跟著壽歌節奏拍手。（Facebook@Man Sun Cheung）

狀態大勇。（Facebook@Man Sun Cheung）

狀態大勇。（Facebook@Man Sun Cheung）

與亡夫李我相伴多年鶼鰈情深

瀟湘與李我於1949年結為夫妻，兩人相伴超過70年，向來形影不離，是圈中公認的模範夫婦。晚年時，瀟湘為了全天候照顧行動不便的李我，更相隨一同入住護老院生活，鶼鰈情深令人動容。雖然李我已離世，但如今看到瀟湘在家人與好友的關愛下依然健康快樂、精神奕奕，確實讓不少網民感到十分欣慰。

劉天賜曾公開與李我的合照。（劉天賜Facebook）

李我叔與太太入住護老院。（截圖）

瀟湘為了全天候照顧行動不便的李我叔，更恩愛相隨一同入住護老院生活。（節目截圖）

李我是初代商台DJ。（電視畫面）