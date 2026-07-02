前港姐季軍移居上海1周年　兩度離婚痛揭前夫出軌曾代還債300萬

現年43歲的2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）去年11月宣布與第二任丈夫離婚，結束3年婚姻，並自爆是「被離婚」：「他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想，雖然事出非常突然，但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。」她更怒揭第二任前夫真面目，指對方婚後從未支付家用，自己曾代對方還債300萬，但最後仍離婚收場。雖然胡家惠兩度經歷離婚，但去年搬到上海的她，與兩個囡囡已經展開新生活！

2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）。（IG@cathy_wukarwai）

2002年港姐季軍胡家惠（Cathy）。（Facebook@CATHY WU）

胡家惠與第二任丈夫亦離婚收場。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠育有兩女。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠移居上海1周年 四個人變三個人：更輕鬆自在

日前胡家惠曬出同兩個寶貝女的合照，並寫道：「✈️今天是我們移居來上海一周年紀念🫶🏻!記得上一年的今日Charlotte哭不成聲，捨不得離開香港… 到今日我兩個寶貝女已經適應了這個地方。 Charlotte認識的朋友絕不比香港少， 至於中文兩個女兒的確進步了很多。 這個亦是我來這裏的其中一個原因。由當初的四個人來，現在變成三個人生活，感覺原來也可以更輕鬆自在！ 由Business mom變做full-time mom非常不容易…😬😬」

胡家惠曬出同兩個寶貝女的合照。（IG@cathy_wukarwai）

為囡囡慶祝生日。（IG@cathy_wukarwai）

生日快樂！（IG@cathy_wukarwai）

好媽媽！（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠為囡囡慶祝13歲生日

胡家惠更透露現時與兩個囡囡的關係更親密：「現在我終於可以和兩個女兒變成了好朋友，三個人一起做共同喜歡的事，去共同喜歡的地方，無所不談。 我們的關係比以前更親密。 今天Charlotte踏入13歲， 媽媽只希望你繼續健康幸福愉快地成長，要擔憂的事情交給媽媽，你好好享受現在，我只希望可以永遠成為你的好朋友，無論將來你有什麼事開心與否，我都可以成為你的分享對象之一🥰Happy birthday to Charlotte 🩵#上海生活一周年#繼續做個鬆弛感的媽媽」

母女關係更親密！（IG@cathy_wukarwai）

亭亭玉立！（IG@cathy_wukarwai）

展開新生活！（IG@cathy_wukarwai）

展開新生活！（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠在懷第二胎時發現老公出軌，令她大受打擊。（YouTube@冰姐的花樣人生）

胡家惠首任前夫出軌 去年10月「被離婚」

胡家惠在2011年與任職室內設計師的男友邱仲平結婚，兩人育有兩女，但在她懷第二胎時發現老公出軌，令她大受打擊，更患上躁鬱症，2018年兩人正式離婚，胡家惠獨力照顧兩女，其後認識第二任老公Manfred Lau，兩人在2022年結婚，婚後老公對一對繼女視如己出，胡家惠不時大曬幸福生活。不過去年10月突然收到Manfred要求離婚的訊息：「其實我都係被通知㗎，我係10月頭有一日俾一個千字文嘅WhatsApp通知，對方話要回復單身，就想要自由，就唔能夠再扮演家庭裡面任何一個角色喇，咁佢要離開，就係咁喇。其實有同佢再對話嘅，等佢返嚟上海嘅時候同佢傾過一次，但佢都好決絕咁話要離開嘅。」

去年11月胡家惠發文宣布與第二任丈夫Manfred Lau離婚。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠再次回復單身。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠在接受鍾慧冰的YouTube頻道訪問時，提及「被離婚」的經過。（YouTube@冰姐的花樣人生）

胡家惠被第二任前夫要求出離婚Post

胡家惠直言當時大感愕然，更曾嘗試挽回，但對方態度十分決絕，原來前夫早已另結新歡：「其實呢個離婚post係對方要求我出，佢希望我喺社交媒體公開同大家講，我哋係和平分開，因為唔想不久嘅將來，唔係不久，佢話係好快嘅將來，佢會帶一個新嘅女伴出嚟，萬一俾人影到，啲人會話佢出軌，所以希望我配合澄清。」她亦決定不再深究：「第一次又出軌，如果第二次又出軌，好似胡家惠啲老公都係出軌，好肉酸，我嗰刻係咁諗，所以就配合呢件事，於是大家就見到我第一個離婚帖文。」她更指前夫出軌有跡可尋：「我哋搬去上海後，佢返嚟嘅次數愈嚟愈少，由每個禮拜返嚟一次，變成一個月先返嚟一次，當時佢話買機票都係錢，喺香港要畀錢住酒店，負擔重。」

胡家惠笑言因離婚經驗豐富，所以今次更容易接受。（YouTube@冰姐的花樣人生）

曾患上躁鬱症。（YouTube@冰姐的花樣人生）

定居上海。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠育有兩女。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠怒揭婚後零家用曾代前夫還債300萬 火速覓第三春

胡家惠更怒揭前夫真面目，她指對方婚後從未支付家用，她曾要求雙方共同分擔生活費，但對方諸多藉口，她甚至多次幫他還債：「嗰陣佢話佢會還，但係見到佢有錢返嚟嘅時候，都冇還過畀我，漸漸發現呢個人係自私，而家我哋離咗婚，欠我嘅錢就要還。佢本來爭我300萬，後嚟要求減到150萬，但都係還唔到，去到律師樓簽字，佢要減到至120萬先肯簽，仲要冇利息分6年還。」不過胡家惠再度離婚後火速覓第三春，與相識20年的「霸氣總裁」展開新戀情，不時放閃，與兩個女兒亦適應了在上海生活！

去旅行。（IG@cathy_wukarwai）

胡家惠再度離婚後火速覓第三春！（IG@cathy_wukarwai）

放閃！（IG@cathy_wukarwai）

幸福！（IG@cathy_wukarwai）

幸福！（IG@cathy_wukarwai）

男友視角。（IG@cathy_wukarwai）

大曬幸福！（IG@cathy_wukarwai）

男友視角。（IG@cathy_wukarwai）