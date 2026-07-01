東張西望｜腎病病人誤信小紅書廣告醫師　病情冇好轉預隨時入院

今晚（1日）《東張西望》報道了一宗腎病病人相信了「小紅書」醫師，花錢買了藥物來治療，病情沒有好轉反而加重了病情，讓他感到無奈。30多歲的鄧先生於2020年確診了高血壓、糖尿病及腎病，他的肌酸酐指數達250以上，是腎病的第三期末到第四期：「一般個毒素升到去第五期，就開始要洗腎！洗腎可以自己嚟或者去醫院，但都會嚴重干擾自己嘅正常生活，因為去醫院，每星期要去三至四次，一次要五至六個鐘，仲要係平日下午嘅時間，所以基本上係完全唔能夠全職，只可以做兼職去維持生計。」

腎病病人相信了「小紅書」的醫師，花錢買了藥物來治療，但是不好反而加重了病情。(節目截圖)

小紅書有專家？

為了醫好病情，鄧先生選擇了中醫治療，因為他覺得西醫只可以保守治療，所以就嘗試了中醫：「我一路食啲中藥，試過跌到落170幾，但就好反覆，之後慢慢升返上去。」當他見到指數不斷升高擔心之際，他突然在社交平台見到「曙光」，他看到有中醫廣告，是「腎病專家」。鄧先生因為很焦慮，所以最後決定了找一間北京三甲的醫院來醫治，鄧先生使用了線上視像會診。因為線上不能把脈，所以醫師一直都是透過看報告及看脷苔來診斷，線上看診歷時10多分鐘，但在6-7分鐘時，醫師就開始不耐煩：「我有好多想問嘅問題都問唔到。」對於注意事項，醫師更隻字未提。

鄧先生看到有中醫廣告，是「腎病專家」。(節目截圖)

最終鄧先生花了4千多元購買了一個多月的處方藥，本來他打算跟指示吃20多更再看指數，再決定下一輪的治療方法。但是鄧先生吃了數天後，就發現有點不對勁：「食完之後頭一兩日唔知點解有啲頭暈嘅，我開始擔心，始終我未食過嗰啲中藥，所以我就食咗7日我就自己走咗去驗血。」結果發現很多指數都超標，肌酸酐更升到318，他進了急症室做了幾天的治療，幸好指數慢慢回降。

最終鄧先生花了4千多元購買了一個多月的處方藥。(節目截圖)

鄧先生病情冇好轉

鄧先生向醫師的助理說了自己的情況，對方竟然表示吃了這種藥，鉀高是正常的，更叫鄧先生一邊吃降鉀粉一邊吃藥：「有啲咩事就叫我要入院，我覺得好唔合理，因為冇可能食完佢哋啲藥仲要隨時準備入院。」不過他再找醫師助手時，最初得不到回覆，經過一輪的磋商後，最終得到全數的退款：「我畀咗我同助理嘅對話佢睇，佢都無言以對。」