Ivy So放送事故Collar7人變6人　網嘲：入咗Honey Punch未公布？

「Collar 7個人變6個人？唔係啩！」這其實只是一場烏龍。早前，Collar成員Ivy So（蘇雅琳）接受串流平台Viu（簡稱：黃Viu）專訪，分享入行的心路歷程、工作趣事及內心世界。這段專訪原本備受粉絲期待，卻因製作方的一個剪接錯誤，意外鬧出一場小風波。



黃Viu專訪Ivy So炒車放送事故。（截圖）

黃Viu專訪爆剪接烏龍

在節目中，Ivy So提到在叱咤頒獎禮上聽到鄧麗欣說：「以前喺女團攞獎都冇咁大感觸，但係個獎終於屬於自己⋯⋯」其後Ivy So接着表示：「對我嚟講好大衝擊，當日台下聽到都有呢個感覺。Collar攞獎好開心，係因為團隊為我哋付出好多，Collar嘅成員一齊跳舞⋯⋯」然而，就在這段真情剖白播出時，除了Ivy So的單人鏡頭外，主畫面竟然播出了另一隊6人跳唱女團「Honey Punch」得獎的片段。在約一分鐘位置，錯配的畫面長達13秒，實在難以讓人忽視。

網民真係眼利。（截圖）

隔咗差唔多一日，Viu平台段片都仲未改返。（截圖/Viu）

網民狠批低級錯誤 官方極速補救

節目播出後，隨即有網民截下該段影片並放上Threads討論。不少「花生友」直指這是一次重大失誤，皆因黃Viu與ViuTV份屬「同一母公司、不同定位與平台」的兄弟機構；加上Collar是7人女團，Honey Punch則是6人組合，理應不可能認錯。

有網民亦狠批：「剪片嗰個平時出街係咪要帶導盲犬？」暗串製作方不小心，也有網民留言：「聲畫九唔竹搭八係咩玩法」、「Omg.... 不能接受的低級錯誤」，亦有網民笑言：「係咪Ivy So join 咗Honey Punch未公布咋？」雖然出錯片段早已被眼明手快的網民「Cap圖」備份，但Viu方面反應迅速，目前已將該專訪片段修正並重新在YouTube上架。