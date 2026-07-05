野狗骨頭劇情｜最新追劇日曆／更新時間＋演員關係圖+角色簡介

《野狗骨頭》陸劇又名莫道桑榆晚，改編自同名小說。有宵霄作為編劇，劉俊傑為執導，由宋威龍、張婧儀領銜主演的一套以愛情為題材的電視劇。本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《野狗骨頭》電視劇情大綱

回溯至20世紀90年代，陳異（宋威龍 飾）和苗靖（張婧儀 飾）因父母的相識而結緣。起初陳異對苗靖充滿敵意，直到一次受傷後，苗靖的善良讓兩人關係開始轉變。然而好景不長，隨着陳父去世、苗母消失，即使兩家大人並未走到一起，兩個孩子卻不得不相依為命。及後來到大學，苗靖勇敢告白；豈料陳異卻被捲入縱火案，更成為關鍵證人。為保護苗靖，當年他逼她離開了藤城，獨自配合警方抓捕嫌犯。

多年後，苗靖為了好運物流的審計工作回到藤城。這次重返故地，讓她與正在經營着一家枱球廳的陳異再度兩人重逢。隨着好運老闆張賓的走私生意逐漸暴露，為保護苗靖，陳異只能以身入局。這次兩人並肩作戰，決心一同配合警方對抗張賓。最終，張賓及其同夥受到法律制裁。而身受重傷的陳異向苗靖告白，歷經劫難的兩人終成眷屬。

《野狗骨頭》劇照（微博圖片）

《野狗骨頭》播出更新時間｜最新追劇日曆

《野狗骨頭》電視劇幾時播?《野狗骨頭》7月5日播放，由湖南衛視、芒果TV播放。今日12:00起，會員连更不定檔，SVIP每日搶先看。今日20:10起，湖南衛視金鷹獨播劇場播出。

《野狗骨頭》演員關係圖

《野狗骨頭》演員

宋威龍 飾 陳異

宋威龍飾演陳異（微博圖片）

張婧儀 飾 苗靖