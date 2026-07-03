YouTuber曉欣去年確診卵巢癌　宣布抗癌成功：癌細胞清零！

現年27歲的YouTuber曉欣，作為人氣頻道《入實驗室撳PLAY掣》主持之一，去年10月不幸確診卵巢癌。在經歷長達9個月的艱苦治療後，昨日（2日）她正式宣布癌細胞成功清零！這份振奮人心的好消息一經發布，隨即引發全網轟動，吸引過萬的網民點讚祝賀。



YouTuber曉欣。（IG@hhiuyyan）

幽默笑談超長疤痕

曉欣憶述，最初她只是持續腹痛，普通科醫生一度判斷為腸胃問題，惟症狀始終未見好轉，經詳細檢查後才驚現卵巢內藏有一顆長達14厘米的罕見惡性腫瘤。確診後，曉欣隨即接受手術切除，腹部的傷口從胃部一直延伸至子宮。她事後保持樂觀，幽默形容這是一場「開刀生仔的體驗」。然而術後初期最為艱難，她每天必須重新學習行走、睡覺及進食，連大笑和打噴嚏都要盡量避免。

手術後疤痕。（IG@hhiuyyan）

曉欣接受化療。（threads）

化療致脫髮索性剃光

今年3月化療開始後，面對嚴重脫髮的副作用，她索性剃光頭，並大方公開手術後那道「1字型」超長疤痕的照片，震撼畫面令人動容。她心態積極，打趣自嘲三月開始自己就是「百變小欣」，更笑言曾擔心樓下的看更姨姨會覺得自己怪異，結果發現對方根本沒有多看一眼，樂觀精神感染無數人。

曉欣剃光頭髮。（IG@hhiuyyan）

樂觀接受手術。（threads）

陌生網友私訊成最大力量

上月4日完成最後一次化療後，曉欣坦言自己並非特別勇敢的人，能撐過兩次大手術及漫長化療，全賴身邊人與網友的支持。她更感性分享，某晚收到一位陌生路人的私訊，對方稱看到曉欣嫲嫲的靈位，感覺到祖母想託他轉達「加油，保祐孫女平安健康」。曉欣直言當晚看完訊息後哭成淚人，深深感激這份來自平行時空的守護，並在心中默默對祖母喊話：「你個孫女做得到呀！」昨日（2日）好消息公布後，全網湧入溫馨祝福，大讚她「滿血復活」。曉欣亦不忘向同路人打氣，祝願所有人都能健健康康，攜手打贏病魔。

陌生網友私訊成最大力量。（threads）