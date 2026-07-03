我要做主播｜未播先惹造馬風波　幕後爆料狠批陳啟泰：稿都背唔掂

HOY TV首個大型選秀真人騷《我要做主播》預計將於8月尾首播，目前節目正進行得如火如荼。今次節目陣容鼎盛，請來陳啟泰與前TVB新聞主播方健儀聯手主持，並由前「新聞之花」張文采擔任導師及評審。然而，節目還未正式開播，網上輿論便已全面翻車，早前官方公開30位參賽者照片時，已被網民狠批「梳化服攝大整蠱」、「陣味out咗廿年」。怎料一波未平一波又起，近日竟有節目幕後工作人員在Threads上大爆驚天黑幕，矛頭更直指主持兼前輩陳啟泰。

張文采日前表示每星期都要親手淘汰參賽者，直言「左右做人難」。（IG@wendy_cheung_man_tsoi）

賽制不公「盲嘅都知想邊個贏」、縱容AI作弊、敗者復活全靠內定

該名自稱是《我要做主播》幕後人員的網民在Threads發長文吐不快，踢爆節目從籌備到拍攝都充滿「造馬」水分，更列出數大罪狀。 爆料者透露節目初期根本無人報名，全靠幕後工作人員私底下瘋狂傳DM「碌卡」邀請有實力的參賽者，好不容易才湊齊人數。

第一天拍攝時，劇組準備了「百萬富翁版」常識問答比賽，題目竟全是圍繞HOY TV自己台和主持的內部料。期間更明言禁止作弊，但後台卻目睹好幾位參賽者公然彈App用AI搜答案、甚至與鄰座通水，導演與監製見狀卻集體裝聾作啞。

那些老實作答、由幕後辛苦找來的實力派參賽者最終全被淘汰。更離譜的是，後續的「敗者復活戰」並非人人平等參與，而是高層暗中挑選幾個人參加，標準完全不公開，怒轟「既然一開始有內定名單，就唔好要我哋咁努力搵人！」爆料者更爆粗痛斥，一班人搞到現場烏煙瘴氣，令他覺得無法向當初被他邀請來的參賽者交代。

《我要做主播》幕後爆黑幕轟賽制不公。（Threads）

陳啟泰擺架子 語氣沉悶連稿都背唔掂

除了炮轟高層和賽制，爆料者更將炮火猛烈對準主持陳啟泰，直斥他表現「好唔掂」：「真係好onX，成日擺起個老屎忽態度，呢樣又唔好咁樣又唔滿意。大佬，我哋成班都未X你咁多年幕前，連稿都背唔X掂啦，呀前輩！講嘢主持又悶……而家佢真係好唔掂。」爆料者更直言自己年輕，未出世看過陳啟泰昔日神作《百萬富翁》，只覺得他現在極難侍候。有網民留言提到陳啟泰當年的「飲尿養生」舊新聞，爆料者也隨即刻薄回覆：「真心呢啲有病，自覺自己好返嘅人特別麻煩。」

幕後人更爆陳啟泰語氣沉悶，連稿都背唔掂！（Threads）

陳欣茵、黃文意等前TVB小花現身回應

黑幕貼文一出，瞬間在網上激起千層浪，更引來多位有份參賽的圈中人現身留言圍觀。陳欣茵語帶諷刺地笑言：「下！原來有內定？早啲講吖嘛，等我唔使溫咗幾晚通宵書，求內定名單，等我開吓眼界都好。」隨後也貼心慰問幕後辛苦了。黃文意無奈留言認同：「我好少鏡頭（你知的），但真係有諗點樣喺有限嘅時間哄班觀眾笑，盡曬力喇。」歐陽偉豪（Ben Sir）及駱胤鳴亦紛紛加入討論，駱胤鳴更感嘆：「搵人陪跑可以明講，要你哋自己碌卡DM搵人參加仲要做馬，真心癲。」

甚至有網民質疑是曲線宣傳，不過幕後說：「錯，我絕對希望收視仆X，造馬造到咁X假。」（Threads）

陳啟泰曾自認「百彈齋主」

事實上，現年61歲的陳啟泰過去在演藝圈確實有過「要求極高」的傳聞。他當年由TVB《香港早晨》主持做起，跳槽亞視後憑《我和殭屍有個約會》的「山本一夫」及主持《百萬富翁》攀上事業巔峰，連周星馳都要尊稱他一聲「泰哥」。他曾大方承認自己當年的確有過一段「意氣風發」的時期，對劇本和製作要求嚴苛，後來熟絡的記者朋友告訴他，幕後工作人員在背後給他取了個花名叫「百彈齋主」。陳啟泰過去受訪時曾對此表示後悔，反思自己不該對同樣只是「打份工」的幕後同事過分苛求。沒想到多年過去，如今他在新台主持新節目，再度因工作態度與劇本問題與新生代幕後爆發劇烈衝突，令節目未播先轟動。